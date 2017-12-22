Хамитов пообещал, что дольщики «Новобулгаково» получат жилье в 2018 году

По его словам, первые 90-100 квартир люди получат еще до Нового года.

- Знаю, что сейчас инициирована новая голодовка в «Новобулгаково». Понятно, что люди доведены до отчаяния. В то же время хочу сказать, что те, кто сегодня голодает, знают о том, что они получат жилье в третьем квартале 2018 года. Сегодня отдать его возможности нет. Первые 90-100 квартир в «Новобулгаково» люди получат до Нового года. Глядя на этих счастливчиков, которые получают квартиры, понятно, что те, кто их не получает, сегодня активно воздействуют на власть. Надеюсь что в третьем квартале 2018 года по «Новобулгаково» мы всё-таки справимся с основным количеством – это не обманутые дольщики, а те, кто позже получит квартиры, - сказал он.