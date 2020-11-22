В России могут ввести новые пособия из-за пандемии коронавируса

В частности, депутаты предлагают ввести новую категорию безработных граждан, которым будет положено новое пособие — «вынужденно безработные». К ним, по задумке авторов, будут относить тех граждан России, которые формально не трудоустроены, но работодатель не может обеспечить их работой из-за ограничений по коронавирусу и поэтому не платит зарплату.