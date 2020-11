В России могут ввести новые пособия из-за пандемии коронавируса

Такую выплату смогут получить россияне, которые потеряли работу в период пандемии

Депутаты Госдумы предлагают выплачивать новое пособие для тех жителей России, которые пострадали в кризис, вызванный пандемией коронавируса. Об этом сообщает Сиб.фм. В частности, депутаты предлагают ввести новую категорию безработных граждан, которым будет положено новое пособие — «вынужденно безработные». К ним, по задумке авторов, будут относить тех граждан России, которые формально не трудоустроены, но работодатель не может обеспечить их работой из-за ограничений по коронавирусу и поэтому не платит зарплату. В числе плюсов появления такой меры поддержки, депутаты называют поддержку малого и среднего бизнеса. Также это поможет индивидуальным предпринимателям из пострадавших отраслей. Размер пособия планируют приравнять к уровню средней зарплаты. При этом он не должен быть ниже МРОТ.

