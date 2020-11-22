Инвалида по слуху из Башкирии заблокировали в сервисе «Яндекс.Такси»

Когда только я приходила в «Яндекс», ему поступали голосовые звонки. Салават мне писал: «Нина, они мне опять звонят». У них в базе он стоит как глухой водитель. Я замучилась им говорить, что человек глухой, он не может пройти проверку голосом! Он не может ответить в силу здоровья, а не потому что он не хочет, цитирует издание Романович.