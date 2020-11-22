Инвалида по слуху из Башкирии заблокировали в сервисе «Яндекс.Такси»

Инвалида по слуху из Башкирии заблокировали в сервисе «Яндекс.Такси»

Вчера, 11:23ОбществоАнна КононоваPhoto: pixabay.com
Слабослышащего Салавата Салихова из Уфы без объяснения причин заблокировали в сервисе «Яндекс.Такси», где он работал таксистом, сообщили «Такие дела». Кроме того, ему не дали возможность забрать зарплату.

Мужчина работает в такси с 2015 года. В 2019 году для продолжения работы от открыл ИП, однако в начале октября его заблокировали в сервисе. В связи с этим он попросил вернуть ему 62 тысячи рублей, на что в офисе ему ничего не ответили. Тогда Салават Салихов отправился в Москву, чтобы разобраться в ситуации.

Его представитель, юрист Нина Романович рассказала, что деньги ему не выплатили якобы из-за несданного отчета, который на самом деле он сделал. Кроме того, в «Яндекс.Такси» заявили, что в сервисе уфимец заблокирован пожизненно, но деньги ему вернут. Правда, позже ему выплатили только около семи тысяч рублей.

Когда только я приходила в «Яндекс», ему поступали голосовые звонки. Салават мне писал: «Нина, они мне опять звонят». У них в базе он стоит как глухой водитель. Я замучилась им говорить, что человек глухой, он не может пройти проверку голосом! Он не может ответить в силу здоровья, а не потому что он не хочет, цитирует издание Романович.

Юрист создала петицию, где потребовала провести проверку, вернуть деньги и восстановить его в приложении.

В пресс-службе такси рассказали изданию, что проверка завершена, водителю вернут доступ в сервис и компенсируют простой. В итоге перед Салаватом Салиховым извинились и восстановили аккаунт в приложении.

БашкирияЯндекс.Такси
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