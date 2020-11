Астролог Павел Глоба составил гороскоп на неделю с 23 по 29 ноября 2020 года

Знаменитый астролог изучил послания звезд, чтобы ваша неделя прошла наиболее плодотворно.

Овен Можете смело браться за самые запутанные и рискованные дела. Главное – не терять самообладания. В середине недели направьте волю на карьеру. Близкие вас поддержат – и в воскресенье вы получите компенсацию за терпение и выдержку. Телец На работе могут возникнуть неуправляемые ситуации. Но вам удастся в любом случае выйти сухим из воды. Близкие потребуют помощи, и вам придется взять решение их проблем на себя. В воскресенье отдохните от забот: почитайте, помечтайте. Близнецы Не ввязывайтесь в авантюры – стрессы могут негативно повлиять на здоровье. Во второй половине недели, если ваши супружеские отношения зашли в тупик, самое время их наладить: любимый оценит ваши старания. В воскресенье ваша цель – активный отдых. Рак Привлекайте любимого к домашним хлопотам, иначе эта работа будет вам не в радость. На службе направьте свою энергию на решения самых больших задач, за которые раньше и не думали браться. В субботу устройте романтический ужин. Лев Во вторник – среду вам предстоит побороть раздражительность, обидчивость. Тренируйте выдержку – во второй половине недели вас заметят и поощрят. В воскресенье старые знакомые помогут в решении домашних проблем. Дева Сейчас самое время осуществить давно намеченную грандиозную покупку. Тщательно оценивайте перспективу новых знакомств, опасайтесь обманов и клеветы. В середине недели будьте собранны и готовы к трудностям. В воскресенье вспомните о хобби. Весы Во вторник – среду вы можете заработать много денег. Но не пускайтесь во все тяжкие: неумеренные аппетиты к добру не приведут. Во второй половине недели больше будьте на людях. А вот выходные проведите спокойно, в кругу семьи. Скорпион Мир и дипломатия – девиз начала недели. В это время даже враги могут стать друзьями. Семейные отношения наладятся. Во второй половине недели вы будете довольны происходящими дома событиями. А в воскресенье вас ждет удача вдали от дома. Стрелец Вам под силу распутать любые противоречия в начале недели, используйте свой психологический дар. На работе ваше положение укрепится, а в семье будут царить мир и спокойствие. В воскресенье не стоит брать в долг. Козерог Будьте самостоятельны и энергичны. Во второй половине недели наступит время раскрытия тайн и загадок как в личных, так и в служебных отношениях. Не витайте в облаках, реально оцените свои возможности. Воскресенье побудьте наедине с собой. Водолей Используйте свое влияние и авторитет, чтобы разобраться с любым запутанным делом. Во второй половине недели у вас может возникнуть неожиданное желание перестроить свою жизнь. Все обновления дадутся непросто, но они необходимы. Рыбы Будьте решительны и бескомпромиссны в отношениях с близкими. Это поможет найти выход из запутанных ситуаций. Но не перенапрягайтесь. Возможно, стоит попробовать себя в новом деле: задумаетесь о втором высшем образовании.

