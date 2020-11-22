Астролог Павел Глоба составил гороскоп на неделю с 23 по 29 ноября 2020 года

Астролог Павел Глоба составил гороскоп на неделю с 23 по 29 ноября 2020 года

Вчера, 05:00ОбществоКарина МамаеваPhoto: pixabay.com
Знаменитый астролог изучил послания звезд, чтобы ваша неделя прошла наиболее плодотворно.

Овен

Можете смело браться за самые запутанные и рискованные дела. Главное – не терять самообладания. В середине недели направьте волю на карьеру. Близкие вас поддержат – и в воскресенье вы получите компенсацию за терпение и выдержку.

Телец

На работе могут возникнуть неуправляемые ситуации. Но вам удастся в любом случае выйти сухим из воды. Близкие потребуют помощи, и вам придется взять решение их проблем на себя. В воскресенье отдохните от забот: почитайте, помечтайте.

Близнецы

Не ввязывайтесь в авантюры – стрессы могут негативно повлиять на здоровье. Во второй половине недели, если ваши супружеские отношения зашли в тупик, самое время их наладить: любимый оценит ваши старания. В воскресенье ваша цель – активный отдых.

Рак

Привлекайте любимого к домашним хлопотам, иначе эта работа будет вам не в радость. На службе направьте свою энергию на решения самых больших задач, за которые раньше и не думали браться. В субботу устройте романтический ужин.

Лев

Во вторник – среду вам предстоит побороть раздражительность, обидчивость. Тренируйте выдержку – во второй половине недели вас заметят и поощрят. В воскресенье старые знакомые помогут в решении домашних проблем.

Дева

Сейчас самое время осуществить давно намеченную грандиозную покупку. Тщательно оценивайте перспективу новых знакомств, опасайтесь обманов и клеветы. В середине недели будьте собранны и готовы к трудностям. В воскресенье вспомните о хобби.

Весы

Во вторник – среду вы можете заработать много денег. Но не пускайтесь во все тяжкие: неумеренные аппетиты к добру не приведут. Во второй половине недели больше будьте на людях. А вот выходные проведите спокойно, в кругу семьи.

Скорпион

Мир и дипломатия – девиз начала недели. В это время даже враги могут стать друзьями. Семейные отношения наладятся. Во второй половине недели вы будете довольны происходящими дома событиями. А в воскресенье вас ждет удача вдали от дома.

Стрелец

Вам под силу распутать любые противоречия в начале недели, используйте свой психологический дар. На работе ваше положение укрепится, а в семье будут царить мир и спокойствие. В воскресенье не стоит брать в долг.

Козерог

Будьте самостоятельны и энергичны. Во второй половине недели наступит время раскрытия тайн и загадок как в личных, так и в служебных отношениях. Не витайте в облаках, реально оцените свои возможности. Воскресенье побудьте наедине с собой.

Водолей

Используйте свое влияние и авторитет, чтобы разобраться с любым запутанным делом. Во второй половине недели у вас может возникнуть неожиданное желание перестроить свою жизнь. Все обновления дадутся непросто, но они необходимы.

Рыбы

Будьте решительны и бескомпромиссны в отношениях с близкими. Это поможет найти выход из запутанных ситуаций. Но не перенапрягайтесь. Возможно, стоит попробовать себя в новом деле: задумаетесь о втором высшем образовании.

Related news:
Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter
We in social networks

Размещение рекламы: 8(347) 216-00-28, reklama@mkset.ru

© Mkset.ru - Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Сетевое издание «Медиакорсеть»

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор Алмаев Т.Р.

Телефон редакции: +7 (499) 290-52-20 , +7 (347) 216-00-58.

Адрес редакции: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2.

E-mail: info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

18+

Яндекс.Метрика
Регионы