В Туймазах вместо парка для бомжей появится парк для горожан

Вместо вырубленного парка торговая сеть «Эссен» посадила более 1400 деревьев.

Конфликт общественности Туймазов с АО «Эссен Продакшн АГ» (Татарстан) разгорелся весной нынешнего года, после того как торговая сеть начала расчистку и вырубку парка возле бывшего фарфорового завода, а ныне ТЦ «Иремель» (участок, ограниченный улицами Горького, Чапаева, Мичурина).

Проект нового парка

В Туймазах сегодня 18 торговых сетей и люди не хотели еще одну, причем в таком зеленом месте. Без энтузиазма к возведению гипермаркета отнесся и муниципалитет. Участок был выделен еще несколько лет назад, а расчистка под строительство, которое находится в стадии подготовки котлована, началась только в нынешнем году. Публичные слушания по поводу строительства были проведены еще в 2013 году (присутствовало 11 человек), но оказались, по сути, не замечены общественностью.

Общественники потребовали провести дополнительные слушания по поводу вырубки части парка, в котором произрастало 2,5 тысячи берез, кленов и лип. В тоже время о том, что под топор попадут 645 деревьев, на слушаниях 2013 года не говорилось, и туймазинцы искренне возмутились, узнав об этом. Потребовали от ритейлеров компенсировать ущерб «зеленым легким» города. Те в свою очередь публично обещали вложить в благоустройство прилегающей территории не менее 200 миллионов рублей и взамен вырубленных посадить более 1000 деревьев тех же пород.

Раньше я исходил этот парк, вдоль и поперек, тогда он зарос, был неухожен, неоднократно являлся местом преступлений и по сей день – там собираются опустившиеся люди. Жгут ворованный кабель. Никогда не возникало желания гулять там с семьей. Это правда, как и то, что любой парк должен выглядеть как настоящий парк - со скамеечками, пешеходными дорожками и освещением (проект уже готов). Но самое главное – его кто-то должен содержать. Почему бы не ритейл, который в кризис разрастается как грибница?

А где же обещанные деревья?

Администрация города Туймазы предоставила документы и фотографии участков, где АО «Эссен Продакшн АГ» в апреле и октябре вместо вырубленных организовало посадку 1454 деревьев (1275 лиственниц и рябин, 41 ель, 138 лип). Саженцы были высажены на улицах Луначарского, в центральном парке между ЗАГСом и Аллей Героев, на улице Горького, в сквере возле Пенсионного Фонда, на территории МФЦ, на улице Островского от дома № 70 до дома № 98, на улицах Больничной, Советской, Чапаева (возле дома № 61-б), Горького (возле ТЦ «Иремель»).

Всего же в год экологии в Башкирии администрацией города Туймазы с участием городских предприятий и общественников весной и осенью нынешнего года было посажено более 3000 деревьев и 236 кустарников.