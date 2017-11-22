В Америке после длительной болезни умер актер Дэвид Кэссиди

В США актер и певец Дэвид Кэссиди скончался в возрасте 67 лет.

Как пишет издание Dni.ru, артист умер у себя дома в окружении родных.

На минувшей неделе Кэссиди срочно госпитализировали из-за функциональной недостаточности внутренних органов. Его состояние медики оценивали как критическое. За несколько месяцев до этого актер признался, что страдает деменцией.