В Америке после длительной болезни умер актер Дэвид Кэссиди
Сегодня, 17:50Общество
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В США актер и певец Дэвид Кэссиди скончался в возрасте 67 лет.
Как пишет издание Dni.ru, артист умер у себя дома в окружении родных.
На минувшей неделе Кэссиди срочно госпитализировали из-за функциональной недостаточности внутренних органов. Его состояние медики оценивали как критическое. За несколько месяцев до этого актер признался, что страдает деменцией.
Дэвид Кэссиди за свою карьеру снялся в более чем 30-ти кинолентах. Прославился на весь мир актер после роли в сериале «Семья Партридж».
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