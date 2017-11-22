Сегодня в Башкирии потеплеет до + 6°
Сегодня, 09:25ОбществоРустэм Башкирцев
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В четверг и пятницу ожидаются снег и дождь.
Синоптики сообщили, что сегодня в Башкирии потеплеет до +6. Без осадков. Ветер юго-восточный умеренный.
Завтра, 23 ноября, температура воздуха ночью +2,-3°, при прояснении до -8°, днем +1,+6°. Местами небольшие осадки в виде снега и дождя. Ветер юго-восточный умеренный.
В пятницу, 24 ноября, ожидается облачная погода с прояснениями.Местами небольшие осадки в виде снега и дождя. Ветер юго-восточный умеренный. Температура воздуха ночью +2,-3°, при прояснении до -8°, днем -1,+4°.
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