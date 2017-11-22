В четверг и пятницу ожидаются снег и дождь.

Синоптики сообщили, что сегодня в Башкирии потеплеет до +6. Без осадков. Ветер юго-восточный умеренный.

Завтра, 23 ноября, температура воздуха ночью +2,-3°, при прояснении до -8°, днем +1,+6°. Местами небольшие осадки в виде снега и дождя. Ветер юго-восточный умеренный.