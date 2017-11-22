Глава Центробанка Эльвира Набиуллина предложила рассчитать «индекс оливье»

Глава Банка России Эльвира Набиуллина в Госдуме представила главные направления государственной денежно-кредитной политики на будущий год и на 2019-2020 годы.

Как пишет издание Dni.ru, также она сделала прогноз для итогов текущего года.

По словам Набиуллиной, жители России ощущают инфляцию выше, чем она есть на самом деле. Для примера глава регулятора предложила рассчитать рост цен на примере «индекса оливье» и «индекса селедки под шубой».

Глава Банка России в своем выступлении перед депутатами отметила, что регулятор работает над повышением доверия у населения. Но, по признанию Набиуллиной, ощущение инфляции у людей гораздо выше. Чтобы россияне смогли проще понять темпы роста цен, в Центробанке предложили оценивать этот показатель по двум несложным индексам.

Эти индексы глава Центробанка назвала новогодними. Она считает, что эти показатели демонстрируют рост стоимости на наборы новогодних продуктов для ставших традиционными в стране блюд для этого праздника. Набиуллина рассказала, что салат оливье стал дороже на 1,2%. Набор продуктов для него обойдется в 312 рублей. Селедка под шубой подешевела на 0,9% и стоит чуть больше 150 рублей.

Одной из задач регулятора является доверие населения к планам, касающихся инфляции. При этом глава Центробанка отметила, что пересмотра цели в 4% не будет.

По прогнозам Банка России, в 2018-2020 годах рост экономики ожидается на уровне 1,5-2%. То есть ожидаются темпы прироста, близкие к потенциальным.

Набиуллина убеждена, что последствия шока от падения цен на нефть в 2014-2015 годах российская экономика уже преодолела. По результатам 2017 года ожидается положительная динамика.