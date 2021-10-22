Животноводческим предприятиям направят 10 млрд рублей для стабилизации цен на мясо

В Министерстве сельского хозяйства рассказали о дополнительных компенсационных мерах для компаний-мясопереработчиков. Среди них допфинансирование в размере 10 млрд рублей на компенсацию затрат по закупке кормов.

Напомним, недавно 10 крупнейших мясоперерабатывающих компаний заявили о повышении цен на свою продукцию. Цены уже в конце октября вырастут в среднем на 7-20%. По словам производителей, это связано с подорожанием упаковки, сырья и даже моющих средств. Также называются и другие причины роста цен, пишет gorod55.ru. В Минсельхозе также подтвердили то, что у производителей мяса и перерабатывающих предприятий с прошлого года значительно выросли издержки на транспортные услуги, электроэнергию, корма и другие компоненты, влияющих на себестоимость. Для поддержки работающих в данной сфере предпринимателей был введен ряд мер. Прежде всего это «плавающая» экспортная пошлина на зерно. Также на год был продлен импорт соевого шрота и соя. Помимо этого, животноводам доступны льготные кредиты на закупку зерна и на модернизацию и строительство животноводческих объектов. В ведомстве отметили, что с 2022 года акцент господдержки будет смещен на животноводство. Это снизит риск ценовых колебаний и увеличит объем мясного производства. Как сообщили в Институте конъюнктуры аграрного рынка, наиболее высоких показателей цены на мясо достигли в августе — сентябре текущего года. Самый высокий рост цен был зафиксирован на курятину — 50% в сравнении с аналогичным периодом 2020 года. В настоящее время стоимость куриной тушки составляет 160 рублей за килограмм. В организации сообщили, что главным фактором, влияющим на рост цен, является заболевание птичьего поголовья, из-за которого ощущается нехватка курятины. Также это привело к снижению массы тушек. Говядина, как отмечается, выросла в цене на 20%, а свинина на 25-30%. Сейчас торговые сети предпринимают усилия, чтобы изменение цен на полке проходило комфортно для потребителей.

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