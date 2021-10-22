Животноводческим предприятиям направят 10 млрд рублей для стабилизации цен на мясо

Животноводческим предприятиям направят 10 млрд рублей для стабилизации цен на мясо
Животноводческим предприятиям направят 10 млрд рублей для стабилизации цен на мясо
Вчера, 15:26ОбществоФото: pxfuel.com
В Министерстве сельского хозяйства рассказали о дополнительных компенсационных мерах для компаний-мясопереработчиков. Среди них допфинансирование в размере 10 млрд рублей на компенсацию затрат по закупке кормов.

Напомним, недавно 10 крупнейших мясоперерабатывающих компаний заявили о повышении цен на свою продукцию. Цены уже в конце октября вырастут в среднем на 7-20%. По словам производителей, это связано с подорожанием упаковки, сырья и даже моющих средств. Также называются и другие причины роста цен, пишет gorod55.ru.

В Минсельхозе также подтвердили то, что у производителей мяса и перерабатывающих предприятий с прошлого года значительно выросли издержки на транспортные услуги, электроэнергию, корма и другие компоненты, влияющих на себестоимость.

Для поддержки работающих в данной сфере предпринимателей был введен ряд мер. Прежде всего это «плавающая» экспортная пошлина на зерно. Также на год был продлен импорт соевого шрота и соя. Помимо этого, животноводам доступны льготные кредиты на закупку зерна и на модернизацию и строительство животноводческих объектов.

В ведомстве отметили, что с 2022 года акцент господдержки будет смещен на животноводство. Это снизит риск ценовых колебаний и увеличит объем мясного производства.

Как сообщили в Институте конъюнктуры аграрного рынка, наиболее высоких показателей цены на мясо достигли в августе — сентябре текущего года. Самый высокий рост цен был зафиксирован на курятину — 50% в сравнении с аналогичным периодом 2020 года. В настоящее время стоимость куриной тушки составляет 160 рублей за килограмм.

В организации сообщили, что главным фактором, влияющим на рост цен, является заболевание птичьего поголовья, из-за которого ощущается нехватка курятины. Также это привело к снижению массы тушек.

Говядина, как отмечается, выросла в цене на 20%, а свинина на 25-30%.

Сейчас торговые сети предпринимают усилия, чтобы изменение цен на полке проходило комфортно для потребителей.

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