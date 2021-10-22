Жительница Уфы получила СМС-сообщение с чужим результатом ПЦР-теста на коронавирус

Жительница Уфы получила СМС-сообщение с чужим результатом ПЦР-теста на коронавирус
Жительница Уфы получила СМС-сообщение с чужим результатом ПЦР-теста на коронавирус
Вчера, 11:29ОбществоВалерия ПанаеваФото: mkset.ru
Странное сообщение женщина обнаружила в телефоне утром 20 октября. Сама она сдавала тест на коронавирус несколько дней назад, а свой результат получила за два дня до чужого. В минздраве Башкирии такому случаю удивились.

Уфимка получила «смс-кой» чужой результат ПЦР-теста на коронавирус. Об этом женщина, пожелавшая не называть своего имени, сообщила в редакцию Mkset. В доказательство она предоставила скриншот сообщений. Женщина подчеркнула, что не знает человека с данными инициалами и никто из ее близких родственников за последнее время не сдавал ПЦР-тест.

В пресс-службе минздрава Башкирии сообщили, что подобных случаев в министерстве не было, и заявили, что причиной случившегося может являться сбой, однако сроки этого сбоя и то, происходит ли сбой в настоящий момент, не уточнили. Там же уточнили, что сбой не носит массовый характер, а может быть единичным случаем.

Напомним, отрицательные результаты ПЦР-тестов перестают принимать в общественных местах с 27 октября. После 27 октября справки о прохождении ПЦР-теста будут действительны только в больницах при госпитализации пациентов.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Размещение рекламы: 8 (347) 216-00-58, reklama@mkset.ru

© Mkset.ru - Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Сетевое издание «Медиакорсеть»

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор Алмаев Т.Р.

Телефон редакции: +7 (499) 290-52-20 , +7 (347) 216-00-58

WhatsApp редакции: +7 (347) 216-00-58

Адрес редакции: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2

E-mail: info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

18+

Яндекс.Метрика
Регионы