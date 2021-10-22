В Уфе от ковида скончался экс-депутат Госдумы РФ Иршат Фахритдинов

Напомним, что Иршат Фахритдинов родился в Чишминском районе Башкирии. Погибший воевал в Афганистане и в Чечне, также служил в миротворческих силах в Абхазии, где был ранен. В 2007 году был избран депутатом Государственной Думы пятого созыва, а в 2011 году — шестого созыва. Помимо этого, состоял на службе в МЧС Башкирии.