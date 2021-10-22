В Уфе от ковида скончался экс-депутат Госдумы РФ Иршат Фахритдинов

Сегодня, 22 октября, коронавирус стал причиной смерти экс-депутат Госдумы 5 и 6 созывов Иршата Фахритдинова. Известно, что политическому деятелю было 56 лет.
О смерти Иршата Фахретдинова стало известно от вице-спикера Госсобрания Рустема Ахмадинурова. В социальных сетях он написал следующие слова:
— Сегодня ночью не стало нашего товарища, депутата Госдумы России 5 и 6-го созывов, полковника, прошедшего три войны Иршата Фахритдинова. Врачи 37 дней боролись за его жизнь, но ковид оказался сильнее… Спи спокойно, Иршат Юнирович. Искренние соболезнования родным и близким! — Рустем Ахмадинуров.
Напомним, что Иршат Фахритдинов родился в Чишминском районе Башкирии. Погибший воевал в Афганистане и в Чечне, также служил в миротворческих силах в Абхазии, где был ранен. В 2007 году был избран депутатом Государственной Думы пятого созыва, а в 2011 году — шестого созыва. Помимо этого, состоял на службе в МЧС Башкирии.
Редакция Mkset приносит искренние соболезнования всем кто знал и любил Иршата Фахритдинова.