В Египте задержали робота-художницу и обвинили в шпионаже

Силы безопасности Египта в течение 10 дней держали на таможне робота-художницу Ай-Ду (Ai-Da). Она приехала в страну, чтобы представить свои работы в Гизе у Великой пирамиды. Причина задержания: опасения о возможном шпионстве робота. После того, как в дело вмешался британский посол, Ай-Ду освободили.

Как информирует 360tv.ru, Ай-Да — первый в мире сверхъестественный художник-робот. Она приехала в Египет, чтобы открыть и представить свои работы у Великой пирамиды в Гизе. Однако, пишет The Guardian, в стране появились опасения, что робот могла быть участницей широкого заговора шпионов. По словам Эйдана Меллера, создателя Ай-Ды, подозрения вызваны тем, что у робота присутствовали модем и камеры в глазах. Последние нужны для того, чтобы робот могла рисовать. Посол Британии всю ночь работал над освобождением Ай-Ды. Наконец, за несколько часов до начала выставки, ей разрешили пройти таможенный контроль. Ай-Ду создали команда программистов, робототехников, искусствоведов и психологов. Над проектом стоимостью несколько миллионов работали несколько лет, а завершили его в 2019 году. Как считает юрист Эдуард Шалоносов, задержание было необоснованным. По его словам, власти действовали «довольно странно по отношению к нормальному современному миру». Это обусловлено тем, что страна не прогрессивна и отстала в технологиях. Для нее робот с камерой — это шпион, который что-то украдет, но что, неясно, — заключил он.

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