В Башкирии терапевт получила взятку за поддельную справку о вакцинации от COVID-19

Известно, что взятку участковому терапевту одной из больниц Нефтекамска предложила директор салона красоты еще летом. Так, за 33 тысячи рублей, врач подделала документы о проведении медосмотра группы сотрудников салона, а также внесла соответствующие данные в единую информационную систему о вакцинации коллектива.
Теперь, как сообщает пресс-служба СК Башкирии, участковый терапевт стала фигурантом уголовного дела по части 3 статьи 290 УК РФ (получение взятки). На данный момент женщина находится под подпиской о невыезде.
Напомним, что в Октябрьском также будут судить местных жителей в возрасте 51 и 63 лет за поддельные медицинские справки. В частности, по данным правоохранительных органов, мужчина продал 36 липовых справок с результатами ПЦР-тестов, за что в общей сложности получил 50 тысяч рублей. Между тем, женщина на продала 16 медицинских справок.