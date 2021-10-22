В Башкирии построят два новых инфекционных госпиталя

Глава региона Радий Хабиров рассказал о планах построить дополнительные инфекционные больницы. Новые госпитали появятся в Октябрьском и Сибае, они будут работать для жителей близлежащих районов.

В Башкирии планируют построить два новых инфекционных госпиталя. Их построят в городе Октябрьском и Сибае. Сегодня об этом сообщил глава Башкирии Радий Хабиров во время общения с жителями деревни Даутово Абзелиловского района. Он также сообщил, что в новых госпиталях лечение будут проходить жители близлежащих районов. Такое решение обусловлено нарастающими темпами заболеваний коронавирусом в регионе. На данный момент в Башкирии работают два новых инфекционных госпиталя, которые были построены в 2020 году. Ранее сообщалось, что Башкирия оказалась на седьмом месте в стране по количеству новых случаев COVID-19 за сутки.

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