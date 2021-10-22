Уфимские активисты проведут флешмоб против «градостроительного хаоса»

Активисты движения «Дворы наши» проведут флешмоб, который по словам лидера движения, не требует уведомления властей. Сама акция будет носить экологический характер. Протестуют участники против застройщиков, которые «перекраивают генпланы и ПЗЗ».

Известно, что движение «Дворы наши» проведет в Уфе флешмоб. Как сообщает «Эхо» со ссылкой на одного из лидеров движения Данила Кашапова, протестовать активисты будут против «градостроительного хаоса» в Уфе, в частности, против застройщиков, которые «перекраивают генпланы и планы землепользования и застройки». Не устраивает активистом и позиция администрации Уфы, которая делает то, что «им застройщик скажет». — Сотрудники мэрии, которым мы зарплату платим, граждане, что им застройщик скажет, то и сделают. Зачем они нужны тогда? Зачем мы платим зарплаты из налогов? Может, их тогда всех уволить? Пусть как хотят, так и строят. Ничего же не поменяется Отмечается также, что флешмоб не требует уведомления властей города, а сама повестка акции — экологическая. Напомним, что видеообращения активистов о незаконной застройке лесной зоны, которое было направлено в Следком России, было замечено и поставлено на личный контроль главного следователя Александра Бастрыкина, который тут же поручил региональному главе СК Денису Чернятьеву тщательно изучить все доводы граждан и доложить о проведенных проверочных мероприятиях. Так, спустя несколько дней после поручения пресс-служба регионального СК сообщила о начале доследственной проверки.

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