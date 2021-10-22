Уфимские активисты проведут флешмоб против «градостроительного хаоса»

Уфимские активисты проведут флешмоб против «градостроительного хаоса»
Уфимские активисты проведут флешмоб против «градостроительного хаоса»
Вчера, 12:23ОбществоЭлина СайфрановаФото: 1mediainvest.ru
Активисты движения «Дворы наши» проведут флешмоб, который по словам лидера движения, не требует уведомления властей. Сама акция будет носить экологический характер. Протестуют участники против застройщиков, которые «перекраивают генпланы и ПЗЗ».

Известно, что движение «Дворы наши» проведет в Уфе флешмоб. Как сообщает «Эхо» со ссылкой на одного из лидеров движения Данила Кашапова, протестовать активисты будут против «градостроительного хаоса» в Уфе, в частности, против застройщиков, которые «перекраивают генпланы и планы землепользования и застройки». Не устраивает активистом и позиция администрации Уфы, которая делает то, что «им застройщик скажет».

— Сотрудники мэрии, которым мы зарплату платим, граждане, что им застройщик скажет, то и сделают. Зачем они нужны тогда? Зачем мы платим зарплаты из налогов? Может, их тогда всех уволить? Пусть как хотят, так и строят. Ничего же не поменяется

Отмечается также, что флешмоб не требует уведомления властей города, а сама повестка акции — экологическая.

Напомним, что видеообращения активистов о незаконной застройке лесной зоны, которое было направлено в Следком России, было замечено и поставлено на личный контроль главного следователя Александра Бастрыкина, который тут же поручил региональному главе СК Денису Чернятьеву тщательно изучить все доводы граждан и доложить о проведенных проверочных мероприятиях. Так, спустя несколько дней после поручения пресс-служба регионального СК сообщила о начале доследственной проверки.

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