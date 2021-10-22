Учалинский ГОК выполнил реконструкцию городской водонапорной башни

Учалинский ГОК выполнил реконструкцию городской водонапорной башни
Учалинский ГОК выполнил реконструкцию городской водонапорной башни
Вчера, 10:52ОбществоТатьяна МайороваФото: ugok.ru
В рамках благотворительной деятельности АО «Учалинский ГОК» (предприятие сырьевого комплекса УГМК) направило 6,7 млн. рублей на капитальный ремонт водонапорной башни микрорайона «Рудник» города Учалы.

Работы были выполнены ремонтно-монтажным управлением Учалинского ГОКа по согласованию с МУП «Учалыводоканал».

Рабочую документацию реконструкции водонапорной башни подготовил проектно-конструкторский отдел комбината. Согласно проектным решениям в сооружении был выполнен демонтаж деревянного укрытия, металлоконструкций «нулевой» площадки, напорных трубопроводов, резервуара объемом 150м3, сетей электроснабжения и освещения.

Фото:ugok.ru

Новый резервуар с прежним объемом и утепленное металлическое укрытие были изготовлены и смонтированы ремонтно-монтажным управлением комбината. В ходе реконструкции произведена замена напорных трубопроводов и запорной арматуры, сетей электроснабжения и освещения. Внутренние работы включали также замену пола «нулевой» площадки – ее залили бетоном, уложив предварительно арматуру.

Фото:ugok.ru

- При ремонте этой площадки был обустроен удобный проем с лестницей для безопасного спуска на нижний уровень, где располагается разводка трубопровода и новый коллектор, - рассказал Вадим Хамитов, начальник ремонтно-монтажного управления АО «Учалинский ГОК».

Фото:ugok.ru

Выполненные работы по реконструкции водонапорной башни позволят МУП «Учалыводоканал» организовать круглогодичное водоснабжение микрорайона с учетом обеспечения стабильного давления в системе и необходимого количества воды в период массового потребления.

Напомним, летом Учалинский ГОК модернизировал систему водоснабжения микрорайона «Рудник»: построил дополнительную ветку водопровода, закольцевав его тупиковые участки, а также смонтировал новую водонапорную башню, которая служит дополнением к действующей и обеспечивает более равномерное распределение воды в период большой нагрузки на водопроводные сети.

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