Турагенты предложили жителям Башкирии «сбежать» на время нерабочих дней

Турагенты предложили жителям Башкирии «сбежать» на время нерабочих дней
Турагенты предложили жителям Башкирии «сбежать» на время нерабочих дней
Вчера, 13:28ОбществоЭлина СайфрановаФото: 1mediainvest.ru
Цены в Турцию на фоне сообщений о нерабочей неделе взлетели за день на 2-3 раза. Сами туроператоры в Башкирии ожидают высокий спрос на путевки именно в период с 30 октября по 7 ноября.

По всей России в связи со осложненной ситуацией с коронавирусом были объявлены нерабочие дни в период с 30 октября по 7 ноября. В частности, вице-премьер России Татьяна Голикова посоветовала гражданам воздержаться от поездок в соседние регионы. Между тем многие жители страны восприняли эту неделю как возможность поехать на отдых к морю, во многом этому способствуют и зазывающие рекламные публикации в социальных сетях, которые гласят «Все на море», ведь «объявили выходные с 30.10 по 07.11», также туроператоры прямым текстом предлагают жителям Башкирии «сбежать из серой Уфы» на время нерабочей недели и гарантируют, что «цены вырастут потом на 100%».

Исходя из этого становится понятно, что турагентства Башкирии ожидают повышенный спрос на путевки. Корреспондент Mkset поговорил с местными турагентствами и выяснил, что стоимость туров в Турцию уже выросла на 25%.

— Пока у нас тишина, однако в ближайшее время, предполагается, что будет большой спрос, в связи с этим цены на путевки в Турцию возросли на 25%, — сообщает турагент Эллина из местного агентства.

— Спрос есть, наиболее популярны направления по России — Москва и Санкт-Петербург, а международные — Египет и Турция. Цены относительно сезона немного повысились, насколько конкретно, я сказать не могу, — сообщила турагент Владислава.

— У нас спрос увеличился примерно на 40% в последние два дня. Наиболее популярные направления — это Сочи, Турция, Доминиканская республика. Цены особо не повысились, на направления, в которых сейчас сезон, например, Доминикана, цены растут, естественно, ближе к вылету. Так как объявили длинные выходные, люди бронировались практически накануне. Однако в Сочи цены не упали, обычно в октябре, когда заканчивается сезон, цены на направления падают, — рассказала турагент Алена.

О «буме» на путевки сообщает и владелец собственного турагентства в Давлеканово Марина Ганиева. В своих соцсетях девушка разместила публикацию, согласно которой цены в ту же Турцию «на праздники взлетели в 2-3 раза за день». Так, по данным Ганиевой, сейчас стоимость туров на 2-3 человека составляет от 20 до 30 тысяч рублей, однако два дня назад на такое же количество дней и человек стоимость была в разы ниже, а именно 8-10 тысяч рублей.

Между тем в лечебницах Башкирии все неоднозначно. Некоторые сообщают, что жители республики в нерабочие дни никуда не поедут, так как «все равно боятся вируса», потому спрос на путевки не вырос, что приводит работников отдела продаж в легкое недоумение, так как обычно во время школьных каникул, которые пересекаются с нерабочими днями, всегда большой спрос на отдых в санаториях. В санатории «Якты-куль» заявили, что места были забронированы и вовсе два месяца назад.

— У нас было забронировано все уже месяца два назад, поэтому вопросы поступают только уточняющие. Загрузка хорошая, так как это время каникул для школьников, спрос есть, — сообщили в отделе продаж санатория Башкирии.

В санатории «Талкас» нам сообщили, что только за сегодняшний день поступило около 15 звонков с вопросами о работе санатория конкретно в дни нерабочей недели. В санаториях «Карагай» и «Ассы» сообщили, что нерабочие дни никак не изменили спрос на отдых у них.

В других регионах страны власти ввели дополнительные меры в период нерабочих дней. Так, губернатор Севастополя заявил, что в период нерабочей недели будут закрыты театры, кинотеатры, спортзалы, салоны красоты, а работать будут только продуктовые магазины и общепит навынос. Тогда как власти Кубани не отмечают повышения спроса на отели в нерабочие дни 30 октября — 7 ноября.

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