ЦБ РФ хочет расширить диапазон тарифов ОСАГО на 10% для физлиц

ЦБ РФ хочет расширить диапазон тарифов ОСАГО на 10% для физлиц
ЦБ РФ хочет расширить диапазон тарифов ОСАГО на 10% для физлиц
22 октября, 11:06ОбществоФото: pixabay.com
ЦБ РФ предложил расширить тарифный коридор по ОСАГО для снижения ставок законопослушным водителям и увеличения стоимости страховки для автомобилистов с «повышенным уровнем рисков».

По информации iz.ru, для физических лиц с легковым авто диапазон повышения/понижения ставок по страховке достигнет отметки в 10%. Для общественного транспорта ставка составит 4,9%, для других авто, включая такси - 30%.

Согласно проведенному анализу, специалисты будут рассматривать стаж и возраст водителя при пересмотре коэффициентов. Также планируется пересмотр коэффициентов за аварийность (бонус-малус поощряет безаварийную езду). Отмечается, что для взрослых и опытных водителей он составит 8%, для тех водителей, что ездят аккуратно - меньше 8%.

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