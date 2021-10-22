ЦБ РФ хочет расширить диапазон тарифов ОСАГО на 10% для физлиц

Согласно проведенному анализу, специалисты будут рассматривать стаж и возраст водителя при пересмотре коэффициентов. Также планируется пересмотр коэффициентов за аварийность (бонус-малус поощряет безаварийную езду). Отмечается, что для взрослых и опытных водителей он составит 8%, для тех водителей, что ездят аккуратно - меньше 8%.