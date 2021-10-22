Татьяна Минеева объявила об открытии новой общественной приёмной

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в городе Москве Татьяна Минеева сообщила о появлении в столице новой общественной приёмной по вопросам защиты прав инвесторов и иностранных предпринимателей.

Новая общественная приемная, седьмая приемная в Центральном административном округе города и 31-я при уполномоченном, разместится на базе коллегии адвокатов Московской области «Линников и Партнёры», сообщает Gorod55.ru. “Тема защиты иностранных инвесторов пришлась как никогда кстати во время новых ограничений. За первые шесть месяцев 2021 года инвесторы вложили в экономику Москвы 1,4 триллиона рублей. Это почти на 21% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. И мы должны поддерживать эти благие начинания», - отметила Татьяна Минеева. Московский бизнес-омбудсмен добавила, что для инвесторов создана системная поддержка, так называемый «Гарантийный пакет инвестора». В рамках пакета предполагается применением мер, снижающих риски для инвестиций, в частности, сообщается об экономических, финансовых, законодательных, организационных, налоговых и других мерах. Более того, планируется также создать открытую «витрину» целевых проектов, включая проекты, которые работают на принципах государственно-частного партнерства. Данную идею недавно обсуждали в Грозном в рамках экономического форума «Россия – гарант партнёрства». Новую общественную приемную возглавил общественный деятель, преподаватель, юрист, проректор финансового университета при Правительстве РФ, почетный адвокат России и общественный уполномоченный по вопросам защиты прав иностранных предпринимателей и инвесторов Александр Линников. В торжественной церемонии открытия общественной приемной приняли участие представители администрации Центрального административного округа Москвы, главы департаментов правительства Москвы, а также иностранные дипломаты, крупные столичные бизнесмены и видные представители научного и международного сообществ Москвы. Во время церемонии открытия состоялось подписание соглашений с пятью экспертами - ведущими юристами и адвокатами коллегии «Линников и Партнёры», которые будут оказывать поддержку иностранным бизнесменам, обратившимся в новую общественную приемную. «Успех обеспечен, так как команда Александра Линникова располагает самой сильной, мощной экспертизой в сфере предпринимательского права, и мы сумеем надёжно защитить права и интересы иностранных бизнесменов и инвесторов, финансирующих развитие экономики Москвы», — резюмировала Татьяна Минеева.

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