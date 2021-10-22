Россия получила первое место в международном рейтинге открытости парламентов

Наиболее высокие баллы среди всех рассматриваемых парламентов Государственной думе удалось набрать за счет разветвленной сети коммуникаций с гражданами, куда включены не только официальные аккаунты в соцсетях, но также авторский Telegram-канал спикера Государственной думы Вячеслава Володина (https://t.me/vv_volodin), собственная газета и парламентское телевидение «Дума-ТВ» (https://dumatv.ru), которое входит в пул ключевых российских общественно-политических медиа.