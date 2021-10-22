Россия получила первое место в международном рейтинге открытости парламентов

Центр содействия законотворчеству опубликовал итоги данного исследования. Об этом информирует tass.ru.
Аналитики центра изучили уровень открытости и прозрачности работы парламентов 16 государств. Здесь имеются в виду все европейские страны с двухпалатными парламентами и числом жителей свыше восьми миллионов человек, а также Соединенные Штаты Америки и Канада.
Степень открытости парламентов эксперты оценивали по пяти главным критериям. Речь идет о медиакоммуникациях, диалоге с людьми, текущей работе, законодательном процессе и медиаактивности спикера парламента.
На открытость также влияет наличие «живых» аккаунтов в соцсетях, их популярность среди граждан, плюс активная и постоянная обратная связь со стороны депутатов на запросы аудитории.
В итоге в топ-5 наиболее открытых парламентов оказались Испания (67,2 балла), Австрия (71,2 балла), Франция (71,7 балла) и Италия (74,3 балла). РФ возглавила рейтинг с общим баллом 80,6.
Вместе с тем обе палаты парламента России выбились в лидеры в своих категориях. У них имеются официальные аккаунты в самых популярных среди россиян социальных сетях: «ВКонтакте», Instagram, Twitter и на YouTube.
Подчеркнем, что уровень открытости Госдумы оказался выше степени открытости Совета Федерации (43,1 балла против 37,6 из 50 возможных).
Наиболее высокие баллы среди всех рассматриваемых парламентов Государственной думе удалось набрать за счет разветвленной сети коммуникаций с гражданами, куда включены не только официальные аккаунты в соцсетях, но также авторский Telegram-канал спикера Государственной думы Вячеслава Володина (https://t.me/vv_volodin), собственная газета и парламентское телевидение «Дума-ТВ» (https://dumatv.ru), которое входит в пул ключевых российских общественно-политических медиа.
Руководитель направления Центра содействия законотворчеству, кандидат юридических наук Лариса Солдатова рассказала, что в наши дни открытость каждого института государственной власти — это ключевой элемент его легитимности. В данном контексте крайне важно, что парламент России на фоне парламентов «западных демократий» получил первое место.
Исследование центра выстроено на полностью прозрачных метриках. Они лишь подтвердили наблюдение последних лет: парламентские коммуникации изменились за счет эффективной работы в социальных сетях и новых медиа. Помимо этого, традиционные каналы коммуникации — парламентское телевидение и газеты — важно развивать в цифровой среде, резюмировала Солдатова.