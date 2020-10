Поисковый отряд «Лиза Алерт» в Башкирии объявил поиски 43-летнего жителя Кумертау Николая Степанова.

Мужчина пропал ещё 13 июля. С тех пор его местонахождение неизвестно. Приметы: рост 165 сантиметром, худощавое телосложение, светло-русые волосы и голубые глаза. Photo: Лиза Алерт Башкортостан Если кто-то обладает какой-либо информацией, «Лиза Алерт» просит обращаться по телефонам: 8(800)700-54-52 или 112.

