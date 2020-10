В Уфе гособвинение представило доказательства по делу об убийстве топ-менеджера УМПО

В Верховном суде Башкирии на слушаниях по делу об убийстве топ-менеджера УМПО Юрия Яшина представители гособвинения продемонстрировали вещественные доказательства, которые, по их мнению, изобличают подсудимых.

Вчера, 21 октября, в Верховном суде Башкирии состоялось очередное заседание по делу об убийстве топ-менеджера УМПО Юрия Яшина. Более подробно о совершенном преступлении Mkset рассказывала ранее. В рядах присяжных произошла еще одна замена, присяжный № 9 слёг с температурой и прислал заявление об освобождении его от обязанностей заседателя по болезни, его место занял коллега под № 11. Напомним, в вынесении вердикта должны принимать участие восемь присяжных, еще шесть заседателей были выбраны в качестве запасных. Они тоже посещают судебные заседания, чтобы быть в курсе событий и в случае необходимости занять место коллег. Три такие замены уже произошли. Таким образом на «скамейке запасных» остались три заседателя, а до окончания процесса явно ещё далеко. Photo: Наталья Якунина Mkset.ru На сей раз всё судебное заседание было посвящено знакомству присяжных с доказательной базой гособвинения, которую представители прокуратуры сочли существенной и достаточной для обоснования виновности подсудимых. Присяжные внимательно слушали гособвинителя, рассматривали фототаблицы, видеозаписи с камер наблюдения, прочие вещественные доказательства и делали пометки в блокнотах. Довольно рутинная, на первый взгляд, процедура оказалась весьма интересной и содержательной. Следы преступления и былой жизни Представитель гособвинения Роберт Фаттахов сначала зачитал письменные доказательства — протоколы осмотра мест происшествия и обнаружения трупа, парковки возле дома сожительницы одного из подсудимых, автомобилей подсудимых Федора Токарева и Эрика Талипова, а также заключений экспертов об исследованиях следов крови и других биологических материалов и вещественных доказательств, выявленных в ходе следствия. Его коллега из прокуратуры Мария Карачурина помогала, делая закладки в томах уголовного дела, которых, к слову, 71. Photo: Наталья Якунина Mkset.ru Гособвинитель напомнил, как располагались кровавые следы, обнаруженные в подземном паркинге дома по улице Карла Макса, 46, где 20 июля 2018 года было совершено нападение на Юрия Яшина. Его труп нашли на следующий день, 21 июля, под мостом возле Сафроновского проезда. Руки и ноги были связаны черными полимерными хомутами, такой же хомут затянут на шее. Адвокаты настояли на том, чтобы присяжным не демонстрировались жуткие фотографии осмотра тела Юрия Яшина. Но даже перечисленные гособвинителем прижизненные ранения, обнаруженные у него, произвели должное впечатления. Подробно гособвинитель рассказал об осмотре автомобиля Федора Токарева, которого считают организатором и главарем группы, напавшей на Юрия Яшина. Несмотря на то, что, судя по показаниям предыдущих свидетелей, Токарев постарался тщательно отмыть свой автомобиль, пояснив в автосервисе, что «опрокинул в багажнике ведро с шашлыком», эксперты обнаружили следы крови и пота жертвы преступления и в багажнике, и в салоне автомобиля. Помимо этого, гособвинитель зачитал перечень предметов, изъятых из автомобиля Федора Токарева. После состоявшегося накануне допроса сожительницы Токарева Ольги Бажиной было интересно узнать, что в его автомобиле были обнаружены водительские права, визитки и дисконтные карты как на имя Федора Токарева, так и на Артёма Неволина (псевдоним подсудимого, помогавший ему производить впечатление на женщин и их родственников). Наравне с личными вещами Токарева в салоне его машины были найдены оформленные на Юрия Яшина бумаги, ключи от джипа и 59 тысяч рублей. Photo: Наталья Якунина Mkset.ru Из озера Долгого водолаз извлек кожаную сумку с документами Яшина, среди них были паспорт, удостоверение заместителя коммерческого директора УМПО, пропуск на работу, удостоверение депутата (в открытых источниках есть информация, что он избирался в Уфимский горсовет в марте 2004 года) и прочие бумаги. Все документы пострадали от воды, гособвинитель показал их присяжным. В одно из отделений сумки злоумышленники засунули внушительный кусок асфальта — чтобы точно пошла ко дну. Страсти по заказу: защита топ-менеджера УМПО в Уфе считает его дело сфабрикованным Как осколок былой благополучной жизни Яшиных воспринимался приказ о предоставлении Юрию Геннадьевичу очередного отпуска, который должен был начаться 23 июля 2018 года. Известно, что супруги планировали в тот день улететь на отдых в Болгарию, подтверждением тому служат купленные авиабилеты. Гособвинитель ознакомил присяжных также с письмами из регионального управления ФСБ о том, что ни Федор Токарев, ни Артём Неволин никогда не работали в данной структуре. Еще одно письмо из ФСБ свидетельствует, что туда никогда не поступало никаких обращения от Юрия Яшина, это касается неприятной истории с «анонимкой», которую он якобы написал на своего руководителя Сергея Евстафьева. Photo: Наталья Якунина Mkset.ru Справка из туймазинского управления ФМС сообщила, что на имя Неволина Артёма Владимировича паспорт там не выдавали, а номер, который стоит в этом сомнительном документе, ранее имел отношение к паспорту совершенно другого человека по фамилии Насыров. Плюс-минус вещдок Далее гособвинители продемонстрировали присяжным видеозаписи с нескольких камер наблюдения, расположенных на зданиях по соседству с домом Яшина. Камеры принадлежат нескольким банкам, записи с них были предоставлены в распоряжение следствия. На них зафиксировано, как по безлюдным утренним улицам проехал черный автомобиль «Тойота Ланд Крузер», на котором передвигались Токарев и его сообщники по направлению к месту происшествия. На одной из видеозаписей, сделанной в четвертом часу утра 20 июля 2018 года, снято, как молодые люди, похожие на сообщников Токарева, покупают три порции еды на вынос через окошко в «МакДональдсе» по улице Ленина, 5. Еще на одной записи, сделанной на АЗС, видно, как в тот же день автомобилист, напоминающий внешне Федора Токарева, заправляет автомобиль. Присяжных попросили обратить внимание на его одежду. Эти наблюдения им понадобятся позднее, когда будет проводиться допрос подсудимых. К сожалению, присяжным не удалось посмотреть видеозапись, как эта же машина въехала утром 20 июля 2018 года на подземную парковку дома по улице Карла Маркса, 46. Диск оказался нечитаемым, вместо него присяжным показали скриншоты записи, имеющиеся в материалах дела. По окончании просмотра видеозаписей гособвинитель Роберт Фаттахов надел резиновые перчатки и стал демонстрировать присяжным вещественные доказательства, запечатанные в конвертах. Среди них были выловленная в озере сумка Юрия Яшина, полимерные хомуты, найденные на теле убитого и рядом с местом происшествия, а также предметы, изъятые из автомобиля Федора Токарева. Photo: Наталья Якунина Mkset.ru При этом внезапно выяснилось, что количество предметов в конверте с вещдоками из автомобиля Токарева, не совпадает с оглашенным ранее представителем прокуратуры списком. Там не оказалось, как минимум, двух связок магнитных ключей, граббера и 59 тысяч рублей тысячными купюрами. При этом гособвинители достали из того же конверта не указанные в списке улик иконки и лоскут ткани, напоминающий пояс. Адвокаты запротестовали против демонстрации присяжным «лишних» предметов. Уважаемые присяжные, прошу вас не принимать во внимание иные предметы, не имеющие значения для дела, обратился к ним председательствующий судья Ильгиз Ахметдинов. Никаких пояснений по поводу недоразумений с вещественными доказательствами представители гособвинения не дали. При этом они уточнили, что среди неизученных присяжными доказательств обвинения остались видеозаписи проверки показаний подозреваемых на месте и очных ставок, которые могут быть продемонстрированы только после допроса подсудимых. «Санта-Барбара» с криминальным уклоном Мнение стороны защиты о доказательствах, представленных гособвинением, по окончании заседания в беседе с корреспондентом Mkset изложил адвокат Айрат Хикматуллин. Мы считаем очень важным, что среди предметов, обнаруженных в автомобиле Токарева и названных сегодня в суде гособвинителем, были вещи Юрия Яшина. Это доказывает факт разбоя. При этом нам по-прежнему непонятно, почему обвинение в разбое попутно предъявлено и нашему подзащитному Сергею Евстафьеву, отметил адвокат. По его мнению, важно также, что у Токарева были обнаружены пластиковые карты «Альфа-банка» на его имя. По данным защиты Евстафьева, именно их Токарев использовал, когда вместе со своим бывшим напарником Данилой Вавиловым (выступавшим ранее в суде в качестве свидетеля обвинения) обналичивал векселя, похищенные у Николая Ахмаметьева. Photo: Наталья Якунина Mkset.ru Вокруг этих векселей закрутилась практически «Санта-Барбара», которая, по мнению Айрата Хикматуллина, при более тщательном изучении материалов дела вполне могла бы дать повод, как минимум, для череды служебных расследований. Так, из переписки Ольги Бажиной с подругой следует, что та выясняла данные людей, обналичивших векселя. Ими оказались Токарев и Вавилов. Выяснить это удалось при помощи знакомых сотрудников полиции, которые явно превысили должностные полномочия, когда помогали женщинам уточнить такого рода информацию. Айрат Хикматуллин также обратил внимание на то, что пока неясна судьба 59 тысяч рублей, изъятых у Токарева. Возможно, их вернули семье Юрия Яшина либо родственникам самого Токарева, как не относящиеся к делу. Так или иначе, но никаких уточнений на этот счет со стороны гособвинения не прозвучало. «Это фабрикация!»: защита топ-менеджера УМПО из Уфы изложила свою версию преступления Ничего неизвестно и о граббере, изъятом из машины Токарева. Информации о его возможной утилизации нет. Но если не найдется этот прибор, не удастся выяснить, для чего он использовался: для вскрытия ворот в гараже дома Юрия Яшина или же для других целей, не связанных с преступлением. Более всего я, как адвокат, озадачен количеством отсутствующих вещественных доказательств. Помимо тех исчезнувших вещдоков, о которых сегодня говорилось в суде, напомню, из материалов дела пропали сейф и второй мобильный телефон Юрия Яшина, изъятые из его рабочего кабинета… Исчезло всё, даже протокол об их изъятии, заявил Айрат Хикматуллин. Не показали присяжным и видеозапись, сделанную с камеры наблюдения утром 20 июля 2018 года в районе Сафроновского проезда, где Токарев с сообщниками прятали труп Яшина под мост. Эта видеозапись также исчезала в свое время из материалов дела, но нам удалось в ходе предварительных слушаний доказать её важность и убедить судью приобщить запись к материалам дела, уточнил Хикматуллин. «За бортом» осталась также видеозапись с проходной УМПО, при помощи которой можно было бы проверить, действительно ли Токарев встречался с Сергеем Евстафьевым, как об этом заявлял Николай Ахмаметьев. Очевидно, что гособвинители показали присяжным лишь малую часть доказательств, содержащихся в 71 томе уголовного дела. Мы намерены поставить вопрос об исследовании всех доказательств, в том числе и видеозаписи с проходной УМПО, пояснил адвокат. …В судебном процессе вновь сделан перерыв, в следующий раз рассмотрение дела возобновится 27 октября. Ожидается, что начнется допрос свидетелей со стороны защиты подсудимых.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter