В Уфе гособвинение представило доказательства по делу об убийстве топ-менеджера УМПО

Гособвинитель ознакомил присяжных также с письмами из регионального управления ФСБ о том, что ни Федор Токарев, ни Артём Неволин никогда не работали в данной структуре. Еще одно письмо из ФСБ свидетельствует, что туда никогда не поступало никаких обращения от Юрия Яшина, это касается неприятной истории с «анонимкой», которую он якобы написал на своего руководителя Сергея Евстафьева.