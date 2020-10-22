В Сочи 11–12 ноября состоится форум «Сильные идеи для нового времени»

Само мероприятие пройдет в смешанном онлайн- и офлайн-формате. Главные события проведут в очной форме. Регионы смогут поучаствовать в форуме удаленно. Эксперты будут связываться и общаться между собой с помощью видеоконференций. По словам организаторов, форум «Сильные идеи для нового времени» пройдет с соблюдением всех эпидемиологических норм. Участники и зрители из субъектов РФ смогут посмотреть трансляции деловых сессий. Для них доступно прямое включение и участие в обсуждении. Об этом информирует newstracker.ru.