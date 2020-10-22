В Сочи 11–12 ноября состоится форум «Сильные идеи для нового времени»

В Сочи 11–12 ноября состоится форум «Сильные идеи для нового времени»

Вчера, 20:31ОбществоPhoto: pixabay.com
В Сочи 11–12 ноября 2020 года пройдет форум «Сильные идеи для нового времени». В рамках мероприятия будут представлены инициативы, которые вошли в сотню лучших по результатам экспертного отбора и народного голосования. Форум организован Агентством стратегических инициатив и фондом Росконгресс.

Само мероприятие пройдет в смешанном онлайн- и офлайн-формате. Главные события проведут в очной форме. Регионы смогут поучаствовать в форуме удаленно. Эксперты будут связываться и общаться между собой с помощью видеоконференций. По словам организаторов, форум «Сильные идеи для нового времени» пройдет с соблюдением всех эпидемиологических норм. Участники и зрители из субъектов РФ смогут посмотреть трансляции деловых сессий. Для них доступно прямое включение и участие в обсуждении. Об этом информирует newstracker.ru.

По мнению председателя правления, директора фонда Росконгресс Александра Стуглева, в какой-то мере ограничения можно назвать полезными. Форум удалось сделать более масштабным. Организаторам удалось собрать, подключить к участию в беседах специалистов, профессионалов и инициативных граждан со всей Российской Федерации.

В деловой программе мероприятия присутствуют пленарное заседание, презентации, дебаты, лекции и дискуссии по семи различным направлениям, таким как «Современная экономика», «Новая технологическая стратегия», «Новые компетенции», «Новое городское развитие», «Новая социальная стратегия», «Новая молодежная повестка» и «Новые идеи для бизнеса».

Участники форума в последней секции займутся поиском «новой нефти». Речь идет о возможностях продуктового рынка и вопросах обеспечения продовольственного суверенитета. На мероприятие приглашены госслужащие разного уровня, сотрудники некоммерческих организаций, бизнесмены, блогеры и топ-менеджеры государственных корпораций.

Советник президента Антон Кобяков назвал поиск идей одним из ключевых трендов как российской, так и мировой экономики. Форум «Сильные идеи для нового времени» позволит изменить государство по инициативе простых людей. Голос каждого будет услышан. Жизнеспособность предложений проанализируют. Все одобренные инициативы необходимо реализовать в кратчайшие сроки.

Делегаты форума поговорят о стратегии по поиску баланса между сохранением экономики и борьбой с эпидемией китайской коронавирусной инфекции. Эксперты обсудят взаимодействие РФ с другими государствами в вопросах образования за границей, возможностях применения искусственного интеллекта, развитии креативной экономики и молодежного предпринимательства.

Часть дискуссий посвятят вопросам зеленой энергетики, альтернативных видов горючего, перспективного использования природного газа, прорывных технологических проектов и поиска возможностей заработка в период перемен.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter
We in social networks

Размещение рекламы: 8(347) 216-00-28, reklama@mkset.ru

© Mkset.ru - Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Сетевое издание «Медиакорсеть»

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор Алмаев Т.Р.

Телефон редакции: +7 (499) 290-52-20 , +7 (347) 216-00-58.

Адрес редакции: 127018, г. Москва, ул. Полковая, д.3, стр.4, эт.4, пом. I, комн. 1.

E-mail: info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

18+

Яндекс.Метрика
Регионы