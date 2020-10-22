В России выплаты на детей можно будет получать без заявлений до весны 2021 года

В России выплаты на детей можно будет получать без заявлений до весны 2021 года

Вчера, 19:34ОбществоАндрей КоролевPhoto: Медиахолдинг 1Mi
В первом чтении принят законопроект, согласно которому родители могут не посещать до марта 2021 года органы соцзащиты и Пенсионного фонда для подачи заявления на ежемесячные выплаты в связи с рождением детей

Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект, согласно которому родители могут не посещать до 1 марта 2021 года органы соцзащиты и Пенсионного фонда для подачи заявления на ежемесячные выплаты в связи с рождением детей. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на публикацию проекта на портале обеспечения законодательной деятельности.

Согласно документу, ежемесячные выплаты продлеваются автоматически до 1 марта следующего года. Такие положения уже действовали с 1 апреля по 1 октября 2020 года. Напомним, эти пособия предоставляются, если размер среднедушевого дохода семьи не превышает двух прожиточных минимумов.

В пояснительной записке говорится, что проект закона «предусматривает повышение уровня социального обеспечения граждан, а также сохранение их здоровья в условиях, связанных с распространением новой коронавирусной инфекции».

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