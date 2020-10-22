В России выплаты на детей можно будет получать без заявлений до весны 2021 года

Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект, согласно которому родители могут не посещать до 1 марта 2021 года органы соцзащиты и Пенсионного фонда для подачи заявления на ежемесячные выплаты в связи с рождением детей. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на публикацию проекта на портале обеспечения законодательной деятельности.