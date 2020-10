Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова заявила, что в столице за минувшие сутки от коронавирусной инфекции вылечились 2519 человек.

По данным russian.rt.com, с начала пандемии из московских больниц были выписаны более 282 тысяч человек, переболевших COVID-19. За последние 24 часа в Москве от коронавируса умерли 66 человек.

