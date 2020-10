В Московском метрополитене на выходных не будет работать участок Филевской линии из-за строительства Большой кольцевой линии (БКЛ).

Газета “Известия” сообщает, что пассажиры в эти дни могут воспользоваться станциями Арбатско-Покровской линии. Конечной станцией на выходные будет “Кунцевская”. До нее можно будет добраться наземным транспортом. Администрация города распорядилась выпустить на линии дополнительные автобусы повышенной вместимости.

