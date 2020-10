В Башкирии суд оправдал врача, закрывшего больничный до результатов теста на Covid-19

Верховный суд Башкирии оправдал врача-терапевта из Белокатайского района. Управление Роспотребнадзора инициировало проверку после факта закрытия больничного пациенту до результатов теста на коронавирус.

Известно, что врачу грозил штраф в размере от 50 до 100 тысяч рублей. В ходе судебных разбирательств выяснилось, что пациент обратился к терапевту с признаками ОРВИ, при этом симптомов, указывающих на наличие у него коронавируса не было. Доктор назначил ему необходимые лекарства, после чего оформил выписку. — По стандартам оказания медицинской помощи при ОРВИ больничный лист должен быть закрыт в течение 10 дней. А через три дня из «Центра гигиены и эпидемиологии» пришел положительный тест на COVID-19, рассказал председатель профсоюза медиков Рауль Халфин. Также он отметил, что ни районный, ни Верховный суд в конечном итоге состава правонарушения не выявили.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter