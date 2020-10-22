В Башкирии суд оправдал врача, закрывшего больничный до результатов теста на Covid-19

Известно, что врачу грозил штраф в размере от 50 до 100 тысяч рублей. В ходе судебных разбирательств выяснилось, что пациент обратился к терапевту с признаками ОРВИ, при этом симптомов, указывающих на наличие у него коронавируса не было. Доктор назначил ему необходимые лекарства, после чего оформил выписку.