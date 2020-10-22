Уфимец, оскорбивший кондуктора в автобусе, арестован по решению суда

Напомним, инцидент произошел несколько дней назад. В сети появилось видео, где мужчина оскорблял кондуктора. Позже он объяснил свое поведение тем, что требование носить маски в общественных местах не законное, а указ главы Башкирии Радия Хабирова не имеет юридической силы.