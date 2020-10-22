Уфимец, оскорбивший кондуктора в автобусе, арестован по решению суда

Уфимец, оскорбивший кондуктора в автобусе, арестован по решению суда

Вчера, 19:11ОбществоКарина МамаеваPhoto: Скриншот с видео
Герой скандального видеоролика, на котором житель Уфы повышенным тоном оскорбляет кондуктора «Башавтотранса» за просьбу надеть защитную маску, сейчас арестован.

Как сообщает «Башинформ», Октябрьский районный суд признал мужчину виновным по статье «мелкое хулиганство». Теперь ему предстоит провести 14 дней под стражей. Сейчас мужчина, оскорбивший женщину в общественном транспорте, находится в спецприемнике.

Напомним, инцидент произошел несколько дней назад. В сети появилось видео, где мужчина оскорблял кондуктора. Позже он объяснил свое поведение тем, что требование носить маски в общественных местах не законное, а указ главы Башкирии Радия Хабирова не имеет юридической силы.

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