Специалисты Роспотребнадзора исследовали продукты питания и установили, что коронавирусной инфекции на них нет.

Газета “Известия” сообщает, что эксперты Роспотребнадзора в рамках мониторинга объектов окружающей среды на наличие коронавирусной инфекции не выявили ее наличия на продуктах питания. Специалисты подчеркивают, что положительный результат есть только со смывов поверхностей окружающей среды. На данный момент экспертами проведено больше ста тридцати пяти тысяч проверок.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter