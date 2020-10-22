«Ростелеком. Лицей» поможет школьникам определиться с будущей профессией

Эксперты «Ростелекома» ответят на самые популярные вопросы школьников: кем стать, куда поступать, важен ли диплом, какие специалисты нужны компаниям. Слушатели узнают, как подойти к выбору профессии ответственно и понять, кем же хочется стать в будущем, как быть, если выбор расходится с мнением родителей и что делать, если поступить в вуз не получилось.