Премьер-министр Башкирии Андрей Назаров на станице в соцсетях прокомментировал ситуацию вокруг строительства зоопарка.

Как рассказал Назаров, идея создания зоопарка вызвала в обществе и позитивные, и негативные эмоции. Люди, по его словам, задаются вопросами об условиях содержания животных. Не сомневайтесь, что все будет сделано в рамках законодательства. Я уже говорил, что ни один проект не стоит того, чтобы ради него нарушать закон, отметил премьер-министр. Также Андрей Назаров предложил поделиться своими соображениями по организации зоопарка, например, на сайте правительства или на его личной странице в соцсетях. Я обязательно поручу разработчикам проекта все пожелания общественности рассмотреть и по возможности учесть, добавил Назаров. Напомним, в начале августа глава Башкирии Радий Хабиров возмутился передвижными зоопарками в Уфе. Позже он поручил разработать проект зоопарка. 20 октября Андрей Назаров в соцсетях рассказал, что объект решили построить в Уфе в течение двух-трех лет. На следующей неделе планируется утвердить участок под зоопарк. Mkset выяснила мнение общественников и горожан о строительстве зоопарка.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter