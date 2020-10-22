Праздник жестянщика, рекорды заражения и трагедия в пансионате. Итоги дня в Башкирии

Вчера в Башкирии выпал первый снег, и в Белорецке массово «отметили» День жестянщика.На видео — куча машин, водители которых по всей видимости забыли про смену резины.
Количество заболевших ковидом в Башкирии перешагнуло через 10-тысячную отметку. А ещё вчера был зафиксирован рекорд по заболеваемоти внебольничной пневмонией за сутки — 232.
В Госсобрании Башкирии прошло совещание по проблемам вкладчиков в инвестиционную платформу «Золотой запас» с участием сотрудников МВД, прокуратуры, депутатов и самих клиентов. Услуги этой системы предлагали в офисах Роскомснаббанка, которым владел депутат Курултая Флюр Галлямов.
Официальный представитель минздрава Башкирии прокомментировал опубликованную нами стенограмму аудиозаписи селекторного совещания, на котором чиновник ведомства в категоричной форме требует от главврачей ускорить выписку пациентов.
В распоряжении Mkset оказался документ с техническими характеристиками инфекционного центра в Стерлитамаке, который власти обещают построить до 15 декабря.
В уфимском пансионате, где жаловались на плохое содержание престарелых, случилась трагедия. На этот раз прокуратура требует закрыть заведение.