Подарки клиентам «Ростелекома» в новой онлайн-игре «Тройная удача»

«Ростелеком» запустил новую онлайн-игру «Тройная удача» для участников своей программы лояльности. В увлекательной игре можно выиграть призы для себя и своих близких от «Ростелекома» и партнеров программы «Бонус»: интернет-магазина Ozon, онлайн-библиотеки «ЛитРес», «РЖД Бонус» и других.

Игра представляет собой головоломку, в которой необходимо в один ряд выстраивать по три одинаковые фишки и более. За каждую собранную группу фишек участники получают игровые очки. Чтобы набрать как можно больше очков и занять первые места в рейтингах, игроки могут приобретать за бонусы специальные усилители — бустеры. По итогам дня и каждой игровой недели определяются по восемь победителей, которые наберут максимальное количество очков. Они получают призы от «Ростелекома» или партнеров программы «Бонус». Призовой фонд игры «Тройная удача» состоит из подарков «Ростелекома», видеосервиса Wink, цифрового сервиса образования «Лицей» или от партнеров программы «Бонус» — «ЛитРес», «РЖД Бонус», Ozon и других. Онлайн-игра продлится до 18 января 2021 года. Для участия необходимо авторизоваться на сайте igra.rt.ru. Новые клиенты «Ростелекома» также могут принять участие в онлайн-игре «Тройная удача». Для этого необходимо зарегистрироваться в программе «Бонус» и получить приветственные бонусы для старта. Полные правила и условия проведения онлайн-игры «Тройная удача» доступны на сайте igra.rt.ru. Подробная информация о программе лояльности доступна на сайте rt.ru в разделе «Программа бонус».

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter