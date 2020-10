Одноклассники и Worki запустили чат-бота для поиска работы в соцсети

Пользователи Одноклассников смогут найти работу, не выходя из соцсети.

В ОК интегрирован сервис Worki, который через чат-бота присылает по запросу вакансии линейного персонала с контактами потенциальных работодателей. Сервис по быстрому поиску работы и сотрудников Worki интегрировался в приветственного чат-бота соцсети «Спутник», который покажет пользователям Одноклассников вакансии. Для того, чтобы начать поиск работы в ОК, необходимо написать любое сообщение чат-боту «Спутник» в официальной группе. Пользователям не нужно будет загружать резюме или заполнять анкету большим количеством данных: достаточно указать сферу деятельности и интересующий их город для работы. В карточках с вакансиями отображается название компании, ее адрес, а также уровень заработной платы. Если соискатель заинтересовался предложением, он может откликнуться на него, не покидая социальной сети. В свою очередь, после отклика работодатели получат заявку на трудоустройство с указанием телефона и именем пользователя ОК, но ссылка на профиль соискателя в ОК им не будет доступна. Это сделано в интересах людей, которые ищут работу, но не хотят показывать личную информацию. Далее общение с соискателем будет проходить либо по телефону, либо через почту. Возможность поиска работы в Одноклассниках стала логичным продолжением развития доступа к получению самых разных онлайн-услуг в экосистеме соцсети: денежных переводов, оплаты ЖКХ, покупки товаров для дома, приобретения билетов в кинотеатры, оформления госуслуг и проч. Благодаря интеграции соцсети с сервисом Worki пользователям ОК будут доступны все вакансии от крупнейших российских работодателей. К примеру, сети магазинов «Азбука вкуса», которые активно сотрудничают с Worki. Елена Цуканова, вице-президент по персоналу «Азбуки вкуса»: «Для нас Worki — удобный и продуманный сервис, которым компания пользуется уже более двух лет. Нам нравится, что в программе регулярно добавляются обновления, улучшающие взаимодействие с соискателями. И мы очень рады, что теперь появится еще один формат коммуникации с потенциальными кандидатами. Уверены, что это поможет повысить эффективность поиска новых сотрудников на наши вакансии». Worki — сервис для быстрого поиска работы и сотрудников на основе геолокации. Ориентирован на рынок «синих воротничков» — линейного персонала. Основан в 2017 году. В мае 2019 года сервис стал частью Mail.ru Group.

