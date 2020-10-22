Одноклассники и Worki запустили чат-бота для поиска работы в соцсети

Сервис по быстрому поиску работы и сотрудников Worki интегрировался в приветственного чат-бота соцсети «Спутник», который покажет пользователям Одноклассников вакансии. Для того, чтобы начать поиск работы в ОК, необходимо написать любое сообщение чат-боту «Спутник» в официальной группе. Пользователям не нужно будет загружать резюме или заполнять анкету большим количеством данных: достаточно указать сферу деятельности и интересующий их город для работы. В карточках с вакансиями отображается название компании, ее адрес, а также уровень заработной платы. Если соискатель заинтересовался предложением, он может откликнуться на него, не покидая социальной сети.