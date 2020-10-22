Главврач Республиканского кардиодиспансера оценила ход ремонта в Уфе

Главврач Республиканского кардиодиспансера оценила ход ремонта в Уфе
Главврач Республиканского кардиодиспансера оценила ход ремонта в Уфе
22 октября 2020, 09:15ОбществоФото: vk.com
Главный руководитель медучреждения Ирина Николаева поделилась своим мнением о состоянии будущего объекта.

Главный внештатный специалист, кардиолог Минздрава РБ, главный врач ГБУЗ РКЦ, председатель Ассоциации специалистов по лечению сердечно - сосудистых заболеваний РБ Ирина Николаева поделилась на своей странице в соцсетях мнением о ходе ремонта корпуса кардиодиспансера.

- С каждым днём наш новый корпус становится лучше и красивее - уже есть окна, появляется внутренняя отделка! Красота! – написала главный врач.

Напомним, строительные работы на объекте ведет компания СУ-10, которая в прошлом ггоду, к слову. сдала в эксплуатацию хирургический корпус онкодиспансера, получивший высокую оценку у специалистов. Ранее строители СУ-10 успешно сдали в эксплуатацию несколько школ в Уфе и Стерлитамаке, расширили хирургический корпус Благоварской районной больницы, построили поликлинику в селе Верхнеяркеево. В общей сложности благодаря специалистам СУ-10 в республике появилось более 20 новых школ, 20 детских садов, 13 культурных и медицинских учреждений, а также четыре бассейна. Общая площадь построенных объектов — более 1 млн кв. м.

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