Еще у 193 жителей Югры в течение суток обнаружен COVID-19

За сутки вылечились от COVID-19 110 человек. Перед тем, как выписаться, ими были сданы дополнительные анализы, и их еще раз обследовали врачи. С начала пандемии выздоровело почти 23 тысячи жителей округа. В течение суток умерло еще два человека.