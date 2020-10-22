Еще у 193 жителей Югры в течение суток обнаружен COVID-19

Еще у 193 жителей Югры в течение суток обнаружен COVID-19

22 октября , 14:28ОбществоPhoto: pixabay.com
В Ханты-Мансийском автономном округе прирост новых больных коронавирусом остается стабильным. На среду. 21 октября в 18 муниципальных округах региона зафиксировано еще 193 случая COVID-19.

Как сообщает muksun.fm со ссылкой на данные оперативного штаба, в большинстве муниципальных образований заболело от девяти до 11 человек. Лидером по этому показателю в минувшие сутки стал Сургут, где был установлен 41 такой диагноз.

Со второго места региональную столицу вытеснил Нижневартовск с 21 заболевшим. Столица региона опустилась на третью строчку с 18 диагнозами.

В Урае коронавирус обнаружен у 16 человек, в Нягани у 15.

В течение суток число обследованных на коронавирус жителей региона выросло почти в три раза. Тесты сдали 7,2 тысяч человек.

Число тех, кто переносит инфекцию бессимптомно, увеличилось почти в девять раз. Таковых оказалось 18 человек. В тяжелой форме болезнь переносят 24 жителя региона.

За сутки вылечились от COVID-19 110 человек. Перед тем, как выписаться, ими были сданы дополнительные анализы, и их еще раз обследовали врачи. С начала пандемии выздоровело почти 23 тысячи жителей округа. В течение суток умерло еще два человека.

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