Эксперт прокомментировал тотальный перевес Уфы в «Дебатле» с Волгоградом

Эксперт отметил, что аргументы участников зачастую носили спорный характер: так, капитан Уфы Оскар Лютов, говоря о господдержке, приводил в пример два коммерческих фильма — «Чернобыль» и «Властелин Колец». Что касается полемики, уфимцы были более остры в ней, однако не всегда сдерживались от перехода на личности оппонентов. Успешнее команда из Башкирии проявила себя и в артистических навыках.