Эксперт прокомментировал тотальный перевес Уфы в «Дебатле» с Волгоградом

Начальник отдела спецпроектов издания Go31.ru Максим Алтухов прокомментировал свои оценки участникам третьей игры ¼ финала проекта «Дебатл».

В ней команда Уфы превзошла соперников из Волгограда в дискуссии на тему «Нуждается ли кинематограф в государственной поддержке?». Дебатерам из Башкирии выпало защищать позицию, что господдержка кино необходима, чтобы выпускать качественные фильмы, не обременяя необходимостью следовать коммерческим трендам. Волжане отстаивали противоположную точку зрения — киноиндустрия должна зарабатывать самостоятельно, а не ждать помощи от государства. Обратим внимание, что та или иная позиция, которую защищают команды в ходе игр «Дебатла», распределяется им случайным образом и может не совпадать с личным мнением участников. Эксперт отметил, что аргументы участников зачастую носили спорный характер: так, капитан Уфы Оскар Лютов, говоря о господдержке, приводил в пример два коммерческих фильма — «Чернобыль» и «Властелин Колец». Что касается полемики, уфимцы были более остры в ней, однако не всегда сдерживались от перехода на личности оппонентов. Успешнее команда из Башкирии проявила себя и в артистических навыках. Оскар работал на камеру, ребята из Волгограда работали на микрофон,пояснил Максим Алтухов. Арбитр поставил более высокие оценки Уфе во всех трех категориях, аргументации, полемике и артистизме. В заключение по просьбе ведущего он выразил свое видение диалектики, вынесенной в тему игры. По мнению Алтухова, необходим быть более строгий отбор тех кинопроектов, которым выделяется господдержка. В первую очередь это должны быть фильмы, снятые по классическим литературным произведениям. Подробный обзор игры можно посмотреть здесь. В полуфинале уфимцы будут играть с соседями из Казани, а команда Тюмени посоревнуется с победителем пары Омск — Белгород.

