Эксперт объяснил успех Уфы в игре «Дебатла» против Волгограда

Эксперт объяснил успех Уфы в игре «Дебатла» против Волгограда

22 октября , 22:13Общество
Политолог Андрей Кудисов дал комментарий своим оценкам, выставленным в качестве судьи третьей игры ¼ финала проекта «Дебатл».

В ней команда Уфы превзошла соперников из Волгограда в дискуссии на тему «Нуждается ли кинематограф в государственной поддержке?». Представителям Башкирии предстояло защищать позицию, что господдержка кино необходима, чтобы выпускать качественные фильмы, не обременяя необходимостью следовать коммерческим трендам. Волжане должны были отстаивать противоположную точку зрения — киноиндустрия должна зарабатывать самостоятельно, а не ждать помощи от государства.

Обратим внимание, что та или иная позиция, которую отстаивают команды в ходе игр «Дебатла», распределяется им случайным образом и может не совпадать с личным мнением участников.

Представитель Уфы мне показался более подготовлен, чем его оппоненты из Волгограда. В технике дебатов есть аксиома — каждый аргумент должен расширять поле для маневра в дискуссии. Со стороны волгоградской команды, я, к сожалению, этого не увидел. Их аргументная база скорее работала на соперников,прокомментировал эксперт.

Андрей Кудисов пояснил, что Уфе отдал более высокие оценки в двух категориях — аргументация и полемика. В артистизме командам достались равные баллы.

Подробный обзор игры можно посмотреть здесь. В полуфинале уфимцы будут играть с соседями из Казани, а команда Тюмени посоревнуется с победителем пары Омск — Белгород.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter
We in social networks

Размещение рекламы: 8(347) 216-00-28, reklama@mkset.ru

© Mkset.ru - Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Сетевое издание «Медиакорсеть»

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор Алмаев Т.Р.

Телефон редакции: +7 (499) 290-52-20 , +7 (347) 216-00-58.

Адрес редакции: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2.

E-mail: info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

18+

Яндекс.Метрика
Регионы