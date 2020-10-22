Более 15 тысяч выпускников вузов Башкирии не нашли работу

Раиль Асадуллин сообщил, что в Башкирии специалистам оказывается различная господдержка, например, выплаты в рамках программы «Земский доктор» и медикам по наиболее дефицитным специальностям. Кроме того, ежегодные гранты в размере 600 тысяч рублей получают сто молодых учителей, работающих в сельской местности. Выпускникам аграрных университетов выплачивается по 500 тысяч рублей единовременно при работе в сельской местности. На тех же условиях выпускники ссузов получат 300 тысяч рублей.