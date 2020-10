Более 15 тысяч выпускников вузов Башкирии не нашли работу

В 2019 году более 15 тысяч выпускников университетов Башкирии не смогли устроиться на работу. Об этом сообщил председатель комитета по образованию, культуре, молодежной политике и спорту Госсобрания Раиль Асадуллин на парламентских слушаниях.

По его словам, на данный момент очно обучаются 63,6 тысяч студентов, из который почти половина — жители сельской местности. Также Асадуллин отметил, что в прошлом году остались без работы более 15 тысяч выпускников университета. Большинство из них окончившие БашГУ — 3990 человек. Согласно опросам, только 21% абитуриентов сельских школ планируют вернуться домой после окончания вуза, остальные 79% видят себя в городах Башкирии и России. Раиль Асадуллин сообщил, что в Башкирии специалистам оказывается различная господдержка, например, выплаты в рамках программы «Земский доктор» и медикам по наиболее дефицитным специальностям. Кроме того, ежегодные гранты в размере 600 тысяч рублей получают сто молодых учителей, работающих в сельской местности. Выпускникам аграрных университетов выплачивается по 500 тысяч рублей единовременно при работе в сельской местности. На тех же условиях выпускники ссузов получат 300 тысяч рублей. Напомним, ранее Минздрав Башкирии опубликовал приказ, по которому дефицитные специальности медицинских учреждений получат в качестве господдержки единовременную выплату в миллион рублей. Рассчитывать на господдержку могут 16 дефицитных специальностей в медицине. В частности, в список входят акушер-гинеколог, сотрудник скорой помощи, детский хирург, нейрохирург. В прошлом году по миллиону получили 148 врачей. Планируется, что в этом году выплаты достанутся ещё 143 сотрудникам.

Related news: Минздрав Башкирии опубликовал список дефицитных специальностей для госвыплат

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter