152-й в очереди и насмешки врачей: житель Башкирии рассказал о походе в поликлинику

«Список из 151 человека»

— Так получилось, что я заболел. У меня поднялась температура 37.8, я решил не идти в больницу и позвонил в скорую. Там мне сказали, что если я в состоянии идти в поликлинику, то могу это сделать. Пришел в поликлинику, а там очередь в 151 человек. Карл, 151 человек! Я записался 152-м по счету, но мне сказали, что после 150-го уже принимать не будут. Вернувшись домой, я снова позвонил в скорую, но там, насмехаясь надо мной, сказали, что с температурой 37,8 скорую не вызывают, и не поверили в очередь в поликлинике, а лишь подсмеялись надо мной. Меня это разозлило, и я вернулся в эту больницу, чтобы заснять происходящее на видео, — рассказал в соцсетях Ярослав.