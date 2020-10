152-й в очереди и насмешки врачей: житель Башкирии рассказал о походе в поликлинику

Пациент городской поликлиники Белорецка Ярослав рассказал, чем обернулся поход в лечебное учреждение из-за болезни

Молодой человек Ярослав из Белорецка рассказал Mkset свою историю похода в городскую поликлинику. Видео с лечебного учреждения он выложил в соцсетях — говорит, что ему стало «обидно» после насмешек медиков. По словам парня, представители скорой отказались верить ему, что в поликлинике Белорецка в очереди к терапевту сидят больше 150 температурящих пациентов. «Список из 151 человека» — Так получилось, что я заболел. У меня поднялась температура 37.8, я решил не идти в больницу и позвонил в скорую. Там мне сказали, что если я в состоянии идти в поликлинику, то могу это сделать. Пришел в поликлинику, а там очередь в 151 человек. Карл, 151 человек! Я записался 152-м по счету, но мне сказали, что после 150-го уже принимать не будут. Вернувшись домой, я снова позвонил в скорую, но там, насмехаясь надо мной, сказали, что с температурой 37,8 скорую не вызывают, и не поверили в очередь в поликлинике, а лишь подсмеялись надо мной. Меня это разозлило, и я вернулся в эту больницу, чтобы заснять происходящее на видео, — рассказал в соцсетях Ярослав. Позже в разговоре с журналистом Mkset Ярослав пояснил, что очередь была им замечена 19 октября в поликлинике на улице Ленина. В тот же, по словам Ярослава, в этом отделении поликлиники пациентов принимал всего один терапевт. — Все, с кем я успел поговорить, сказали, что у них температура. Всех температурящих сгоняли туда, — отметил Ярослав. «Когда я просил о помощи, они смеялись» — Список очереди вели сами люди — каждый приходил и записывался в них. Под конец очередь набежала до 167 человек. Под вечер вышли врачи и сказали, что пока мы все не закончимся, принимать больше никого не будут. А до этого в скорой надо мной посмеялись и сказали «ха-ха, ну как такая большая очередь может быть, вы поликлинику видели? Она же маленькая», добавил Ярослав. Пациент также уточнил, что ему все же удалось добиться назначения лекарств — как рассказал Ярослав, терапевт приняла его лишь в девятом часу вечера, спустя семь часов. Спустя четыре дня молодой человек отправился на флюорографию. Анализ на коронавирус, со слов Ярослава, еще не готов. — Это не кошмар, это просто ужас. Я бы не записывал никакое видео, меня взбесило, что, когда я просил врачей о помощи, они посмеялись. Пришлось идти и показывать списки и всю ситуацию. К слову, о том, что в поликлиниках Башкирии наблюдается большая очередь к терапевтам, местные СМИ сообщали еще пару недель назад. В частности, некоторые пациенты возмущались тому, что в очереди к врачу могут находиться люди с коронавирусом. Как ситуацию объяснили в Минздраве В пресс-службе минздрава Башкирии заявили, что в связи с пандемией коронавируса в больницах республики, равно как и в других регионах, наблюдается нехватка врачей. На помощь медикам сейчас приходят ординаторы и студенты старших курсов медуниверситетов. Как сообщила пресс-секретарь ведомства Софья Алешина, список пациентов, о котором говорится на видео, включает в себя тех, кого приняли в тот день. - Ведётся он для того, чтобы в случае выявления пациента с COVID-19 была возможность определить контактных. В день количество обратившихся с повышенной температурой тела может доходить до 190 пациентов. Одновременно в очереди такого количества пациентов нет. Обратившихся принимают в течение всего дня,отметила Алешина В связи с пандемией в ведомстве посоветовали жителям Башкирии не паниковать и не создавать ажиотаж в поликлиниках, а при посещении учреждений не толпиться и соблюдать социальную дистанцию. При невысокой температуре и отсутствии критических симптомов скорая помощь не вызывается — ведь врачи скорой помощи оказывают лишь неотложную медицинскую помощь. При появлении первых симптомов заболевания пациентам следует оставаться дома, не посещать людные места для избегания контактов, позвонить в поликлинику или по номеру 1301 и вызвать врача на дом. В ведомстве просят жителей проявить человечность и дождаться терапевта дома. Врач диагностирует состояние, назначит необходимое лечение, выдаст при необходимости направления на анализы или исследования и откроет электронный больничный лист.пресс-служба минздрава РБ Также в минздраве подчеркнули, что жителям не стоит при малейших симптомах искать возможность пройти КТ легких — это не панацея, а облучение, которое вредит здоровью. Основанием для прохождения КТ могут быть следующие симптомы: температура свыше 38 градусов более пяти дней, развитие резкой одышки, затруднение дыхания, боли в груди, чувство нехватки воздуха, сатурация ниже 92-90%. Если у пациента наблюдается повышенная температура, кашель и одышка, необходимо позвонить по телефону «горячей линии»: 8(347)286-58-27, 8(347)279-91-20 (многоканальный круглосуточный).

