Жители России назвали самых «авторитетных» журналистов страны

Граждан просили рассказать доверяют ли они отечественным СМИ, уважают ли журналистов и какова роль данной профессии в жизни общества. Об этом пишет RNS.

Опрос показал, что 51% граждан России не смогли назвать ни одного «авторитетного» для себя журналиста. Среди интернет-журналистов большинство респондентов (0,7%) отметили Юрия Дудя. Среди журналистов печатных СМИ россияне выделили Дмитрия Быкова из «Новой газеты». Его авторитет признали 0,2% опрошенных.

Большинство жителей РФ по-прежнему получают основную информацию с экрана телевизора. Наибольшее доверие у данной категории граждан вызывают передачи на государственных каналах. Об этом сообщили 63% россиян.