В России к 2024 году планируется построить 200 мусороперерабатывающих

Газета «Известия» пишет, что в настоящее время на сортировку направляется около 5% ТКО. Что касается вториспользовария, из этого объема задействовано не более 10%. Новые заводы помогут решить проблему мусорных полигонов и наладить переработку 60% всего объема мусора в РФ.Вместе с тем, для обеспечения создания и развития сектора по переработке отходов уже подготовлен федеральный проект «Формирование комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами», который предусматривает создание необходимых для решения проблемы мощностей. Так, строительство заводов предполагается в рамках государственно-частного партнерства, до 30% стоимости проектов могут профинансировать из госбюджета.