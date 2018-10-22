В Башкирии в Бирске появится «Центр долголетия»

20 октября выпускники проекта «Гражданский университет» партии «Единая Россия» предложили создать в Бирске специализированный «Центр долголетия» для людей старшего поколения, сообщили в пресс-службе партии.

Новый объект может расположиться в Доме купца Горохова, в самом центре города Бирска. Это памятник культуры 1850-х годов постройки.

Цель создания центра - изменить отношение человека к своему возрасту, чтобы он чувствовал потерю экономической эффективности, выйдя на пенсию. Пенсионеры будут переориентироваться и находить новые виды деятельности, приносить пользу, как самим себе, так и обществу.

В центре будут размещены девять площадок, которые объединят людей старшего возраста по интересам. Здесь они могут заниматься спортом, творческой деятельностью, получать консультацию медперсонала, дополнительное образование, знакомиться. Два раза в неделю специалисты Центра занятости населения будут предлагать наиболее подходящие вакансии для трудоустройства.