Своими глазами: Музей «Интеллектус» стал одним из лучших мест семейного отдыха в Уфе

В этом году исполняется уже шесть лет момента открытия в Уфе музея занимательных наук «Интеллектус» - первого и единственного в Башкирии оазиса интеллектуальных развлечений. С тех пор в нашем городе стало жить ярче и чудеснее – так сказал один из юных уфимцев после посещения «Интеллектуса».

Тем временем музей «Интеллектус» не устает предлагать своим гостям самые удивительные экспонаты, способные изучить любого скептика, ведь здесь наглядно демонстрируются различные законы физики и природные явления и оптические иллюзии. «Интеллектус» за время своего существования заслужил репутацию прекрасного места для культурного, познавательного и развлекательного времяпрепровождения и отдыха всей семьей.

Так, в осенние каникулы ежедневно музей занимательных наук «Интеллектус» приготовил для своих посетителей серию мастер-классов, научных шоу, а также интерактивные экскурсии. Что немаловажно, в отличие от других музеев в «Интеллектусе» все экспонаты можно трогать руками и самостоятельно творить чудеса.

Итак, внимание!

27 октября и 4 ноября в 12.00 в музее «Интеллектус» состоится мастер-класс «Оживающие картинки».

Гости увидят и поймут, с чего начиналось чудо движущихся картин, которое впоследствии назвали синематографом. На мастер-классе будет собран один из самых ранних механизмов-предшественников кинематографа — фенакистископ, или диск Плато. С его помощью можно создать маленький мультфильм, а заодно разобраться, как отдельные рисунки складываются в живую историю и с какими особенностями человеческого зрения это связано. Каждый из участников мастер-класса унесет с собой устройство для показа самых первых мультиков на земле, сделанное своими руками.

28 октября и 3 ноября в 12.00 намечен мастер-класс «Слушать зубами»

Секреты уха и слуха, тайны звука и способы, которыми он проникает в наше сознание, предстоит постичь на мастер-классе «Слушать зубами». На этом занятии станет понятно, что такое резонанс, откуда и куда течет звуковая волна, что доносит звук, а что ему препятствует и многое другое. 1 ноября в 14.00 и 3 ноября в 12.00 пройдет уникальный мастер-класс «Атмосфера»

Все мы живем на дне воздушного океана, но часто ли мы вспоминаем об этом? Воздух наша естественная среда обитания, и мы порой не обращаем на него внимания, как рыба не замечает воду, в которой плавает. Что может совершить сила давления воздуха и почему ее необходимо учитывать не только при инженерных расчетах, но и в повседневной жизни? Всё это наглядно покажут эксперименты на этом занятии, посвященном атмосфере.

27 октября в 14:00 и в 16:00 часов, 31 октября и 2 ноября в 15:00 часов, 3 ноября в 14:00 и в 16:00 часов запланировано Тесла-шоу

На этом шоу посетители музея «Интеллектус» прикоснутся к загадкам таинственного ученого Николы Тесла и попытаются их разгадать Можно ли зажечь лампочку без проводов? Как приручить молнию? Откуда берется электричество? А еще музыкальная катушка Теслы исполнит песни электричества.

После этого интерактивного шоу жизнь для его зрителей уже никогда не станет прежней.

28 октября в 14.00 и 16.00 музей приготовил с пылу-с жару аппетитно-увлекательную научную программу «Чудеса на кухне»

Пусть женщины отдохнут и посмотрят, как работают на кухне другие. Кто-то считает, что науке на кухне не место? Ну, казалось бы, что может быть интересного среди кастрюль и банок? Однако, не стоит спешить с выводами, потому что эта научная программа припасла для гостей непривычные номера в исполнении привычных вещей и тонну адреналина вместо приправы.

29 октября в 15.00, 1 ноября в 16.00 любопытных ждет шоу «Тайны фокусов»

Мечтаете стать учеником чародея? Чудеса и их разоблачение, ловкость рук и никакого мошенничества, ускоренный курс по чародейству и волшебству - все это ждет на шоу фокусов в музее "Интеллектус"!

4 ноября в 14.00 и 16.00 будет срывать аплодисменты зрителей химическое шоу «Магия веществ»

Самые невероятные и очень увлекательные химические опыты. Все бурлит, кипит, шипит, пенится и взрывается. И при этом наблюдать за происходящим совсем не страшно, потому что мудрые сотрудники музея «Интеллектус» расскажут обо всех тонкостях происходящих химических реакций.

4 ноября с 18.00 в музее «Интеллектус» пройдет Всероссийская культурная акция «Ночь искусств-2018».

Музей будет работать до 21.00. В этот раз можно будет вникнуть в максимальное количество чудес, которыми богат этот уникальный дом занимательных наук. Стоит только захотеть! Лекцию прочитает профессор занимательных наук Интеллектус.

В этот день в 18.00, 19.00 и 20.00 состоится научно-популярное шоу «Звуковые чудеса». Эволюция звука от каменных барабанов до терменвокса и генератора Теслы пройдет на наших глазах. Как рождается звук, как он распространяется, можно ли слушать костями? Приходите и узнаете сами.

Количество мест ограничено.

Билеты на шоу можно забронировать заранее по телефону 246-34-34 или выкупить в кассе музея. Приобретение билетов на шоу перед началом возможно только при наличии свободных мест.

Музей занимательных наук "ИНТЕЛЛЕКТУС"

г. Уфа, Торговый центр "ЮЖНЫЙ ПОЛЮС", 3 этаж (ул. Софьи Перовской, 52/2)