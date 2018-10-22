Олега Мкртчана подозревают в хищении 60 млрд рублей через оффшоры

Бизнесмена обвиняют в хищении одного миллиарда рублей, а также подозревают в проведении финансовой аферы на 60 миллиардов рублей.

Слушания состоятся 31 октября, пишет издание «Новые известия». Ранее Басманный суд вынес более 40 постановлений на арест имущества Мкртчана. В этот перечень вошли металлургические предприятия в Тульской области и в Ставропольском крае. Совокупная стоимость данных активов составила более восьми миллиардов рублей.

Проблемы с финансами у Мкртчана начались еще в 2009 году, когда реализация многих проектов бизнесмена приостановилась. Вследствие кризисной ситуации и военных действий на Донбассе возникли большие убытки, многие предприятия олигарха стали банкротами. Кроме Русской горно-металлургической компании (РГМК) миллиардер также владеет «Ревякинским металлургическим комбинатом», «Ставсталью», ООО «Фрам», ООО «ГЕАЗ», ЗАО «РГМК-Кубань», ООО «Меттрейд», ООО «РГМК-Центральный регион» и ООО «РГМК-Юг». В настоящее время предприятия тоже находятся в глубоком упадке. Там уже много лет не обновлялось оборудование, а сотрудники вынуждены просить местных властей о выплате им миллионных задолженностей по зарплате.

По сведениям regnum.ru, с 2009 по 2013 годы Мкртчан расхищал средства, которые должны были пойти на модернизацию предприятий в рамках кредитного договора, заключенного с Внешэкономбанком. Через оффшоры он вывел более одного миллиарда рублей. В итоге 17 июля следователи заподозрили хищение в более крупных размерах - свыше 60 миллиардов рублей. Эта сумма была выведена из ВЭБа и отправлена на счета компании Margit Holdings Ltd, зарегистрированную на Кипре. После этого деньги перенаправили в Алчевский меткомбинат, входящий в корпорацию ИСД, которую в минувшем году власти ДНР национализировали.

Сам Мкртчан отказывается признавать свою вину. Представители его защиты настаивают, что уголовное дело против бизнесмена возбудили с нарушениями закона, невзирая на тот факт, что Мосгорсудом были представлены данные о полной компетенции проводимого следствием расследования.