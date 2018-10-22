Оборудование капсулы «Союза» используют повторно
Вчера, 20:27Общество
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Исполнительный директор «Роскосмоса» Сергей Крикалев рассказал о том, что после аварии «Союза МС-10», которая произошла 11 октября, из спускаемой капсулы, в которой приземлились Алексей Овчинин и Ник Хейг, достанут содержимое, чтобы использовать его повторно. Сама капсула в полетах задействована не будет.
Так, пояснил Крикалев, на основе отработанных капсул могут быть сконструированы установки для тренировок космонавтов по выживанию в различных климатических зонах. Деликатная конструкция корпуса капсулы делает ее дорогостоящей в плане диагностики, поэтому проще будет сделать новый корпус.
Вместе с тем, пишет газета «Известия», оборудование внутри капсулы рассчитано для повторного использования, как правило, около 10-15 раз. Повторно используются пульт, кресла экипажа, клапаны, вентиляторы, видеокамера, элементы для крепления экипажа и грузов.
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