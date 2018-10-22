Оборудование капсулы «Союза» используют повторно

Так, пояснил Крикалев, на основе отработанных капсул могут быть сконструированы установки для тренировок космонавтов по выживанию в различных климатических зонах. Деликатная конструкция корпуса капсулы делает ее дорогостоящей в плане диагностики, поэтому проще будет сделать новый корпус.