Минобразования Башкирии закупит антинаркотические листовки на 200 тысяч рублей
Сегодня, 10:30ОбществоМарат ГареевФото: infourok.ru
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Среди печатной продукции – листовки, книги, брошюры о вреде наркотиков.
Республиканское министерство образования крепко озаботилось проблематикой наркотиков среди жителей Башкирии и решило с этим бороться. Для этого ведомство, в частности, будет проводить широкую, судя по всему, пропагандистскую работу: будут закуплены книги, брошюры, листовки, прочие подобные печатные материалы, рассказывающие о вреде наркотиков.
Стоимость контракта на изготовление всей этой полиграфии – 200 тысяч рублей. Информация об этом размещена на портале госзакупок и в информационной системе «СПАРК-Интерфакс».
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