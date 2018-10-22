Минобороны получило от «Алмаз-Антей» новый полк С-400 «Триумф»

Доставка техники была осуществлена по договору гособоронзаказа. Об этом пишет RNS.

Представители «Алмаз-Антей» рассказали, что первые испытания С-400 завершились успешно. Нареканий к новой технике со стороны Минобороны нет. ВКС России справились с заданием на отлично. На полевых испытаниях постоянно находились эксперты «Алмаз-Антей».