Минобороны получило от «Алмаз-Антей» новый полк С-400 «Триумф»
Вчера, 19:24Общество
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Корпорация «Алмаз-Антей» направила Минобороны РФ новый полковой комплект зенитной ракетной системы С-400 «Триумф».
Доставка техники была осуществлена по договору гособоронзаказа. Об этом пишет RNS.
Представители «Алмаз-Антей» рассказали, что первые испытания С-400 завершились успешно. Нареканий к новой технике со стороны Минобороны нет. ВКС России справились с заданием на отлично. На полевых испытаниях постоянно находились эксперты «Алмаз-Антей».
С-400 предназначены для защиты территории от атак с воздуха. Речь идет о стратегических, крылатых, тактических и оперативно-тактических баллистических ракетах.
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