«Башфармация» закупит лекарства для лечения редких заболеваний за 400 тысяч рублей

Госпредприятие «Башфармация» поставит для минздрава препарат «Траклир» (другое название «Бозентан»). Оно предназначено для лечения легочной гипертензии. Это заболевание относится к орфанным (редким).

Начальная цена контракта – 411 тысяч рублей. Цена контракта после конкурса 407,6 тысячи рублей. Второй участник предложил практически ту же цену – на 300 рублей дороже. Информация размещена на портале госзакупок и в системе СПАРК.