«Башфармация» закупит лекарства для лечения редких заболеваний за 400 тысяч рублей
Сегодня, 10:20ОбществоМарат ГареевФото: pixabay.com
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Поставка будет осуществлена до конца текущего года.
Госпредприятие «Башфармация» поставит для минздрава препарат «Траклир» (другое название «Бозентан»). Оно предназначено для лечения легочной гипертензии. Это заболевание относится к орфанным (редким).
Начальная цена контракта – 411 тысяч рублей. Цена контракта после конкурса 407,6 тысячи рублей. Второй участник предложил практически ту же цену – на 300 рублей дороже. Информация размещена на портале госзакупок и в системе СПАРК.
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