Студентку из Башкирии выбрали Послом мира на конкурсе красоты в Южной Корее

19-летняя Кристина Толмачева из Башкирии получила титул Посла мира на международном конкурсе красоты Miss Global Beauty Queen - 2017. Он проходил со 2 по 19 октября в Южной Корее.

Конкурс собрал больше сорока участниц со всего мира. Девушки принимали участие в различных рекламных фотосессиях, посетили достопримечательности Сеула, ездили на границу с Северной Кореей, а также в Пхёнчхан, где в феврале 2018 будут проходить Зимние Олимпийские игры. Там же состоялся промежуточный этап "Лучший национальный костюм" и "Шоу талантов", сообщили в модельном агентстве "Мисс Башкортостан", в котором занимается Кристина.

Кристина Толмачева - студентка одного из уфимских вузов. В этом году она также завоевала титул Первой вице-мисс Башкортостана» и Второй вице-мисс Зауралья.