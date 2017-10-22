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Студентку из Башкирии выбрали Послом мира на конкурсе красоты в Южной Корее
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Директор офиса инвестиционного банка и компании БКС в Уфе Вадим Болтыров рассказал о секретах инвесторов.
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Студентку из Башкирии выбрали Послом мира на конкурсе красоты в Южной Корее

Сегодня, 10:44ОбществоФото: vk.com/miss_bashkortostan
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