Студентку из Башкирии выбрали Послом мира на конкурсе красоты в Южной Корее
Сегодня, 10:44ОбществоФото: vk.com/miss_bashkortostan
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19-летняя Кристина Толмачева из Башкирии получила титул Посла мира на международном конкурсе красоты Miss Global Beauty Queen - 2017. Он проходил со 2 по 19 октября в Южной Корее.
Конкурс собрал больше сорока участниц со всего мира. Девушки принимали участие в различных рекламных фотосессиях, посетили достопримечательности Сеула, ездили на границу с Северной Кореей, а также в Пхёнчхан, где в феврале 2018 будут проходить Зимние Олимпийские игры. Там же состоялся промежуточный этап "Лучший национальный костюм" и "Шоу талантов", сообщили в модельном агентстве "Мисс Башкортостан", в котором занимается Кристина.
Кристина Толмачева - студентка одного из уфимских вузов. В этом году она также завоевала титул Первой вице-мисс Башкортостана» и Второй вице-мисс Зауралья.
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Фото: vk.com/miss_bashkortostan
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